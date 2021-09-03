Лирохвост идеально имитирует плач младенца: видео
В Австралии и Тасмании обитает необычное и очень красивое пернатое – большая птица-лира (Menura novaehollandiae), или обыкновенный лирохвост. У этих птиц нет своих песен – вместо этого они имитируют звуки, которые слышат в окружающей их среде, подобно попугаям.
Чтобы убедиться в этом, можно посетить австралийский зоопарк Таронга в Сиднее. Там семилетний лирохвост с говорящим именем Эхо научился идеально имитировать крики плачущего младенца. И активно этой способностью пользуется.
Сотрудница зоопарка Линн Голебиовски рассказала, что впервые услышала от Эхо подобные звуки около года назад. Помимо этого, в репертуаре птицы есть звуки работающей дрели и пожарной сигнализации с объявлением «эвакуируйтесь немедленно».
Интересно, что сиринкс (голосовой орган птиц, расположенный в основании трахеи) лирохвостов довольно прост по сравнению с таковым у других певчих птиц. Он состоит всего из трех пар мышц вместо четырех и считается относительно примитивным.
Также не совсем понятно, почему лирохвосты имитируют слышимые ими звуки. Известно, что они занимаются этим круглый год, как самцы, так и самки. Самцы больше поют в зимний период размножения, что говорит о том, что их песни имеют отношение к ухаживанию, но самки чаще имитируют крики хищников. Исследователи предполагают, что это может быть каким-то защитным механизмом.
В дикой природе песни лирохвостов больше соответствуют окружающей среде, в которой они обитают – в основном это песни других птиц. Почитайте о пересмешнике – другом мастере имитации чужих голосов.