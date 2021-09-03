Лирохвост идеально имитирует плач младенца: видео

В Австралии и Тасмании обитает необычное и очень красивое пернатое – большая птица-лира (Menura novaehollandiae), или обыкновенный лирохвост. У этих птиц нет своих песен – вместо этого они имитируют звуки, которые слышат в окружающей их среде, подобно попугаям.

Чтобы убедиться в этом, можно посетить австралийский зоопарк Таронга в Сиднее. Там семилетний лирохвост с говорящим именем Эхо научился идеально имитировать крики плачущего младенца. И активно этой способностью пользуется.