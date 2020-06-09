Любовь зла: брачные игры шилоклювок
В самом конце марта, когда астраханская степь еще лежит пожухлой «вчерашней» травой, на искусственном артезиане с немыслимо горькой и пахучей водой появляются изящные черно-белые птички: длинноногие и с лихо выгнутым клювом. Это шилоклювки, довольно крупные — по меркам куликов, к которым они относятся, — пернатые.
Ближайшие их родственники тоже выглядят необычно — иначе бы не звались ходулочником и серпоклювом. Но шилоклювка даже среди них выделяется: клюв очень длинный (без малого десять сантиметров — четверть длины самой птицы), плоский, к концу почти сходит на нет и, как уже было сказано, выгнут дугой вверх. Кормясь на мелководье, птица, пригнувшись к самой поверхности озерца, поводит этим клювом из стороны в сторону, «выкашивая» мелких плавающих рачков. Бредет, не вынимая ног из воды, в отличие от собрата — ходулочника, который ступает чинно, по очереди поднимая длинные красные лапки, за что и получил свое имя. Там, где поглубже, шилоклювка пускается вплавь, не прекращая размашисто водить головой. У нее и перепонки есть, но не сплошные, утиные, а изящные — с вырезкой между двух средних пальцев. Всего их у птицы четыре.
Даже не удостоверившись — а может ли самка вообще дышать? — самец выполняет предназначенное природой и соскакивает в озерцо.
Немного подкормившись после перелета из Северной Африки или с Персидского залива (хотя кто знает — некоторые шилоклювки зимуют поблизости — на Каспийском взморье Азербайджана, в Кызылагачском заповеднике), бело-черные птицы начинают обустраиваться. Самец выбирает место на плоской илистой косе артезиана и принимается сбрасывать туда веточки и травинки, расхаживая в стороны от будущей обители и кидая строительный материал назад через плечо. Иногда к возведению гнезда присоединяется сосед, но хозяину такая помощь явно не по нраву. И, заподозренный в скрытых поползновениях на чужую собственность, соперник с шумом изгоняется. Вскоре на плоскотинке появляется неказистое, похожее на случайную кучку мусора сооружение сантиметров десяти высотой.
Самке оно, впрочем, приходится по вкусу, и, призывно изогнувшись вдоль поверхности озерца, она застывает в ожидании избранника. Но тот не спешит воспользоваться ситуацией: предварительные ласки заключаются в расхаживании вокруг истомленной самки и косых взглядах на потенциального соперника. У того тоже есть своя избранница, что не мешает ему заглядываться на других, тем более когда эти другие в столь призывной стойке. Наконец, отогнав чужака подальше, самец в одно мгновение оказывается на спине своей подруги, которая от неожиданности погружается с головой в воду — только брызги в разные стороны. Даже не удостоверившись — а может ли она вообще дышать? — самец выполняет предназначенное природой и соскакивает в озерцо…
В начале июня можно удостовериться, что супружеский долг самец исполнил как следует: по берегу озерца бегает тройка забавных «цыплят» — голенастых и курносых, похожих на Буратино. Родители подкармливают быстро растущее потомство и охраняют его от враждебного окружения, будь то взрослый огарь, птица крупная и в период гнездования агрессивная, или утенок. Враг, пытаясь увернуться от ударов острого клюва, с писком бежит, плывет и даже пытается улететь куда подальше.
Впрочем, шилоклювки далеко не всегда так недружелюбны к чужакам. По наблюдениям орнитолога Сабольча Лендьела из Дебреценского университета, пятая часть пар у этих птиц в венгерском национальном парке Кишкуншаг «усыновляет» чужих птенцов, брошенных родителями или осиротевших.
Посмотрите на появившегося птенца чёрных аистов из Московского зоопарка.