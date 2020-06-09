Любовь зла: брачные игры шилоклювок

В самом конце марта, когда астраханская степь еще лежит пожухлой «вчерашней» травой, на искусственном артезиане с немыслимо горькой и пахучей водой появляются изящные черно-белые птички: длинноногие и с лихо выгнутым клювом. Это шилоклювки, довольно крупные — по меркам куликов, к которым они относятся, — пернатые.

Ближайшие их родственники тоже выглядят необычно — иначе бы не звались ходулочником и серпоклювом. Но шилоклювка даже среди них выделяется: клюв очень длинный (без малого десять сантиметров — четверть длины самой птицы), плоский, к концу почти сходит на нет и, как уже было сказано, выгнут дугой вверх. Кормясь на мелководье, птица, пригнувшись к самой поверхности озерца, поводит этим клювом из стороны в сторону, «выкашивая» мелких плавающих рачков. Бредет, не вынимая ног из воды, в отличие от собрата — ходулочника, который ступает чинно, по очереди поднимая длинные красные лапки, за что и получил свое имя. Там, где поглубже, шилоклювка пускается вплавь, не прекращая размашисто водить головой. У нее и перепонки есть, но не сплошные, утиные, а изящные — с вырезкой между двух средних пальцев. Всего их у птицы четыре.