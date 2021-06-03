Люди потеряли вейп и убили птицу

Ветеринары Веллингтона рассказали о трагическом происшествии, виновником которого стали люди. В клинику, работающую на базе местного зоопарка, принесли пестрого баклана (Phalacrocorax varius). Молодой самец был сильно истощен, и врачи сделали ему эндоскопию — медицинскую процедуру, позволяющую исследовать внутренние органы и ткани изнутри. Сразу же стала ясна причина плохой физической формы птицы: она проглотила электронную сигарету.
Наличие столь крупного инородного объекта мешало птице питаться самостоятельно, и врачи описывают ее вид как «кожа да кости». Специалисты тоже не могли ей помочь без проведения операции, но когда сигарета была извлечена, оказалось слишком поздно: баклан умер. Дальнейшие анализы показали, что посторонний предмет находился в его организме давно и вступил в химическую реакцию. Птица страдала от серьезного отравления металлами и никотином.
С июля 2020 года ветеринары Nest Te Kōhanga прооперировали почти три десятка бакланов, проглотивших несъедобные предметы, такие как пластиковые пакеты и рыболовные крючки. Морские птицы, к числу которых относится пестрый баклан, обычно хватают все, что похоже на их типичную добычу. Продолговатый объект золотистого цвета в достаточной степени напоминает рыбу.
По данным Всемирного фонда дикой природы Австралии, около миллиона морских птиц ежегодно умирают из-за пластикового загрязнения.