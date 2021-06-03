Люди потеряли вейп и убили птицу

Наличие столь крупного инородного объекта мешало птице питаться самостоятельно, и врачи описывают ее вид как «кожа да кости». Специалисты тоже не могли ей помочь без проведения операции, но когда сигарета была извлечена, оказалось слишком поздно: баклан умер. Дальнейшие анализы показали, что посторонний предмет находился в его организме давно и вступил в химическую реакцию. Птица страдала от серьезного отравления металлами и никотином.