Малый веретенник побил рекорд по беспосадочному полету для птиц

Самец малого веретенника (Limosa lapponica) — птицы из семейства бекасовых — вылетел с юго-запада Аляски 16 сентября и 11 дней спустя прибыл в бухту недалеко от Окленда. Его средняя скорость во время путешествия составляла 88 километров в час, а общее время полета — 224 часа.
Спутник зафиксировал прямой полет на расстояние 12 854 км, но ученые полагают, что с учетом ошибок округления путь составил около 12 200 км. Предыдущий самый продолжительный зафиксированный беспосадочный перелет птицы составлял 11 680 км. Его совершила самка малого веретенника в 2007 году.
Новый рекордсмен был среди 20 птиц, которых сотрудники Центра береговых птиц в Окленде поймали и оснастили GPS-датчиками для отслеживания полета в конце 2019 года. В марте этого года пернатые улетели для гнездования в арктическую тундру.
Покинув Аляску в сентябре, птицы направились на юг через Алеутские острова в Тихий океан. Ученые полагают, что сильный восточный ветер толкнул группу в сторону Австралии. Доктор Джесси Конклин из Global Flyway Network, консорциума ученых, изучающих эпические миграционные путешествия, считает, что у птиц есть определенная способность знать, в какой именно точке земного шара они находятся.
Точно не известно, но считается, что птицы не спят во время путешествия, во время которого они большую часть времени машут крыльями.
«У них невероятно эффективное соотношение топлива и энергии. Они сконструированы как реактивный истребитель. Длинные заостренные крылья и действительно обтекаемый дизайн придают им большой аэродинамический потенциал», — уточняет Конклин.
Ученые полагают, что маршрут через Тихий океан функционирует для птиц не как барьер, а как экологический коридор. Этот маршрут обеспечивает им проход с помощью ветра и относительную безопасность от болезней и хищников.
«Есть и другие птицы, которые совершают такие же полеты на расстояние, скажем, 10 000 км, но в мире не так много мест, где это необходимо. Так что не обязательно, что это единственная птица, способная на такой перелет — однако это единственная птица, которая вынуждена это делать», — заключает Конклин.
Посмотрите, как безбашенный парапланерист играет в нарды, смотрит ТВ на диване и спит на кровати — и всё это в полете.