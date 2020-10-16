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Птицы

Малый веретенник побил рекорд по беспосадочному полету для птиц

National Geographic Россия
16 октября 2020
Малый веретенник
Фото: Wikimedia Commons
Самец этого вида долетел от Аляски до Новой Зеландии за 11 дней.

Самец малого веретенника (Limosa lapponica) — птицы из семейства бекасовых — вылетел с юго-запада Аляски 16 сентября и 11 дней спустя прибыл в бухту недалеко от Окленда. Его средняя скорость во время путешествия составляла 88 километров в час, а общее время полета — 224 часа. 

Спутник зафиксировал прямой полет на расстояние 12 854 км, но ученые полагают, что с учетом ошибок округления путь составил около 12 200 км. Предыдущий самый продолжительный зафиксированный беспосадочный перелет птицы составлял 11 680 км. Его совершила самка малого веретенника в 2007 году. 

Новый рекордсмен был среди 20 птиц, которых сотрудники Центра береговых птиц в Окленде поймали и оснастили GPS-датчиками для отслеживания полета в конце 2019 года. В марте этого года пернатые улетели для гнездования в арктическую тундру. 

Покинув Аляску в сентябре, птицы направились на юг через Алеутские острова в Тихий океан. Ученые полагают, что сильный восточный ветер толкнул группу в сторону Австралии. Доктор Джесси Конклин из Global Flyway Network, консорциума ученых, изучающих эпические миграционные путешествия, считает, что у птиц есть определенная способность знать, в какой именно точке земного шара они находятся.

«Мы не можем объяснить это, но, похоже, у них есть [встроенная] бортовая карта. Они целыми днями летают над открытой водой посреди Тихого океана, где земли нет вообще. Затем они попадают в Новую Каледонию и Папуа-Новую Гвинею, где довольно много островов. Возможно, мы занимаемся антропоморфизацией, но, похоже, когда они замечают землю, то начинают думать: „О, мне нужно начать поворот, или я пропущу Новую Зеландию"», — Джесси Конклин.

Точно не известно, но считается, что птицы не спят во время путешествия, во время которого они большую часть времени машут крыльями.

«У них невероятно эффективное соотношение топлива и энергии. Они сконструированы как реактивный истребитель. Длинные заостренные крылья и действительно обтекаемый дизайн придают им большой аэродинамический потенциал», — уточняет Конклин.

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Global Flyway Network Маршрут полета малого веретенника из Аляски в Новую Зеландию

Ученые полагают, что маршрут через Тихий океан функционирует для птиц не как барьер, а как экологический коридор. Этот маршрут обеспечивает им проход с помощью ветра и относительную безопасность от болезней и хищников.

«Есть и другие птицы, которые совершают такие же полеты на расстояние, скажем, 10 000 км, но в мире не так много мест, где это необходимо. Так что не обязательно, что это единственная птица, способная на такой перелет — однако это единственная птица, которая вынуждена это делать», — заключает Конклин.

Посмотрите, как безбашенный парапланерист играет в нарды, смотрит ТВ на диване и спит на кровати — и всё это в полете.

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