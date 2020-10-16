Малый веретенник побил рекорд по беспосадочному полету для птиц

Самец малого веретенника (Limosa lapponica) — птицы из семейства бекасовых — вылетел с юго-запада Аляски 16 сентября и 11 дней спустя прибыл в бухту недалеко от Окленда. Его средняя скорость во время путешествия составляла 88 километров в час, а общее время полета — 224 часа.

Спутник зафиксировал прямой полет на расстояние 12 854 км, но ученые полагают, что с учетом ошибок округления путь составил около 12 200 км. Предыдущий самый продолжительный зафиксированный беспосадочный перелет птицы составлял 11 680 км. Его совершила самка малого веретенника в 2007 году.

Новый рекордсмен был среди 20 птиц, которых сотрудники Центра береговых птиц в Окленде поймали и оснастили GPS-датчиками для отслеживания полета в конце 2019 года. В марте этого года пернатые улетели для гнездования в арктическую тундру.

Покинув Аляску в сентябре, птицы направились на юг через Алеутские острова в Тихий океан. Ученые полагают, что сильный восточный ветер толкнул группу в сторону Австралии. Доктор Джесси Конклин из Global Flyway Network, консорциума ученых, изучающих эпические миграционные путешествия, считает, что у птиц есть определенная способность знать, в какой именно точке земного шара они находятся.