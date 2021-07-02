Мигрирующий дупель установил рекорд, взлетев на высоту Эвереста

Исследователи из Лундского университета, изучавшие небольших птиц из семейства бекасовые (Scolopacidae), сообщили, что одна из мигрирующих птиц вида Gallinago media, также известного как дупель, установила мировой рекорд для пернатых, поднявшись на высоту 8700 метров.
Дупель насчитывает от 27 до 29 см в размерах, его размах крыльев составляет от 42 до 46 см, а вес — от 150 до 260 г. Птица гнездится на влажных болотах, в низинах рек и на лужайках в широтах хвойных лесов Евразии от Скандинавии до Енисея. Зиму эта птица проводит в Сахеле (тропический саванный регион в Африке) и на юге Африки.
Во время миграции дупели способны разгоняться до скорости 100 км/ч, что позволяет им преодолевать расстояние в шесть тысяч километров всего за 2-4 дня.
Чтобы лучше узнать об этой миграции исследователи отлавливали птиц, прикрепляя к ним небольшие датчики весом до двух граммов. Данные, собранные с этих датчиков показали, что дупели по ночам держались на высоте около 1600-2100 метров, а днем поднимались до 3800-4500 метров.
Однако одна из птиц провела пять часов, паря на высоте более восьми километров, достигнув максимальной высоты 8700 м. По словам ведущего автора исследования Оке Линдстрёма, это «самая большая высота полета перелетной птицы из когда-либо зарегистрированных». Для сравнения высота Эвереста составляет 8848 м.
До этого самой высоко парящей птицей считалась дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus, которая во время миграции поднималась на высоту до шести километров.
Хотя этот подвиг впечатляет, исследователи заявили, что на самом деле их больше интересует более широкая закономерность, которую они выявили в своих данных. У них есть несколько объяснений, почему птицы меняют высоту полета в зависимости от времени суток.
Одно из объяснений предполагает, что дупели пытаются избежать перегрева в дневное время, поднимаясь на высоты с более холодным воздухом. Также, возможно, они стремятся избежать хищных птиц или регулируют высоту для лучшего обзора наземных ориентиров.
«Наше основное предположение — они летают на большой высоте, чтобы остыть, но нам не стоит задаваться. Нужно признать, что могут быть другие или дополнительные объяснения», — заключил Линдстрём.