Мигрирующий дупель установил рекорд, взлетев на высоту Эвереста

Исследователи из Лундского университета, изучавшие небольших птиц из семейства бекасовые (Scolopacidae), сообщили, что одна из мигрирующих птиц вида Gallinago media, также известного как дупель, установила мировой рекорд для пернатых, поднявшись на высоту 8700 метров.

Дупель насчитывает от 27 до 29 см в размерах, его размах крыльев составляет от 42 до 46 см, а вес — от 150 до 260 г. Птица гнездится на влажных болотах, в низинах рек и на лужайках в широтах хвойных лесов Евразии от Скандинавии до Енисея. Зиму эта птица проводит в Сахеле (тропический саванный регион в Африке) и на юге Африки.

Во время миграции дупели способны разгоняться до скорости 100 км/ч, что позволяет им преодолевать расстояние в шесть тысяч километров всего за 2-4 дня.