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Птицы

Москвичей призвали спасти голодающих после снегопада птиц

National Geographic Россия
18 февраля 2021
anton kharichev.jpg
Фото: anton kharichev
Отсутствие доступа к семенам может вызвать массовый голод.

Руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин сообщил РИАМО, что мощный снегопад, прошедший в столице и области, лишил птиц семян дикорастущих растений, что может обернуться массовым голодом среди пернатых.

«Такие снегопады влияют на прокорм. Потому что высокий снежный покров закрывает дикоросы - это высокая трава с созревшими семенами, которые являются кормом для многих птиц. Сейчас добраться до этого корма птицы не смогут», - сказал Мишин.

При наихудшем раскладе может погибнуть от 50% до 80% популяции певчих птиц.

«Конечно, такой снегопад — это колоссальное испытание для зерноядных певчих птиц. Многие из них погибнут. Это естественный отбор. Летом популяция восстанавливается», — пояснил орнитолог. 

Он добавил, что птицам могут помочь люди, для этого нужно вешать кормушки для пернатых. Однако такую «гуманитарную» помощь лучше оказывать постоянно, а не единоразово — птицы привыкают к кормушкам с едой и прилетают к ним регулярно. 

«Сейчас многие люди содержат кормушки, но главное — не бросать их. Если начали кормить птиц, то надо кормить их до самого отлета. Потому что если птиц покормить пару недель, а потом бросить, тогда происходит катастрофа», — сказал Мишин.

влад владиленов.jpg
Влад Владиленов

На днях сотрудники орнитария в Сокольниках спасли замерзшую (и значительно обледеневшую) цаплю, оставшуюся в наших краях на зимовку. Однако птица не смогла выдержать аномальных морозов. Ее отловили и передали в приют — по словам Мишина, пернатая находилась в степени крайнего истощения, но сейчас понемногу восстанавливается. 

По мнению специалистов, есть все шансы, что цаплю отпустят на волю. Цаплю назвали Лиля, в память о погибшей на золотом пруду цапле Циле.

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