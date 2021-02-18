Москвичей призвали спасти голодающих после снегопада птиц

Руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин сообщил РИАМО, что мощный снегопад, прошедший в столице и области, лишил птиц семян дикорастущих растений, что может обернуться массовым голодом среди пернатых.
При наихудшем раскладе может погибнуть от 50% до 80% популяции певчих птиц.
«Конечно, такой снегопад — это колоссальное испытание для зерноядных певчих птиц. Многие из них погибнут. Это естественный отбор. Летом популяция восстанавливается», — пояснил орнитолог.
Он добавил, что птицам могут помочь люди, для этого нужно вешать кормушки для пернатых. Однако такую «гуманитарную» помощь лучше оказывать постоянно, а не единоразово — птицы привыкают к кормушкам с едой и прилетают к ним регулярно.
«Сейчас многие люди содержат кормушки, но главное — не бросать их. Если начали кормить птиц, то надо кормить их до самого отлета. Потому что если птиц покормить пару недель, а потом бросить, тогда происходит катастрофа», — сказал Мишин.
На днях сотрудники орнитария в Сокольниках спасли замерзшую (и значительно обледеневшую) цаплю, оставшуюся в наших краях на зимовку. Однако птица не смогла выдержать аномальных морозов. Ее отловили и передали в приют — по словам Мишина, пернатая находилась в степени крайнего истощения, но сейчас понемногу восстанавливается.
По мнению специалистов, есть все шансы, что цаплю отпустят на волю. Цаплю назвали Лиля, в память о погибшей на золотом пруду цапле Циле.