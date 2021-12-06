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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Птицы

Мы недооценивали интеллект чаек

National Geographic Россия
06 декабря 2021
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Фото: Judy Gallagher/flickr
Они научились выполнять тест на вытягивание еды с помощью веревки.

У чаек не самая лучшая репутация среди людей. Наряду с голубями ученые относили их к созданиям с низким уровнем когнитивного развития. 

И все же некоторые из этих птиц могут быть умнее, чем мы предполагали. В новом исследовании ученые обнаружили первое свидетельство того, что делавэрские чайки (Larus delawarensis) могут решать те же головоломки, что и интеллектуалы пернатого мира – попугаи и врановые.

Среди четырех различных гнездящихся колоний этих диких чаек в Ньюфаундленде, исследователи обнаружили множество особей, способных решать так называемый тест на вытягивание веревки.

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Этот тест – одна из наиболее изученных головоломок для животных. Если млекопитающее или птица может понять, как потянуть за веревку, чтобы получить прикрепленную к ней еду, это может считаться признаком решения проблемы. 

Обратившись к предыдущим исследованиям, ученые обнаружили, что водоплавающие птицы могут удивительно хорошо приспосабливаются к новой среде обитания. Некоторые даже используют инструменты для чистки перьев или полагаются на приманку, чтобы поймать рыбу. 

Однако ранее ученые не обращались к прямым экспериментам с чайками, поэтому было решено восполнить этот пробел. Они соорудили простое устройство, в котором веревка на земле соединена с чашкой Петри. Внутри нее в пластиковом ящике был спрятан кусочек колбасы. При наличии одной лишь узкой щели в ящике птицам приходилось тянуть за веревку, чтобы вытащить еду. 

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Но сначала диких чаек нужно было приучить к присутствию ящика. Его ставили возле гнезд, размещая колбасу так, чтобы птица могла достать приманку напрямую без использования веревки. Это привлекало птиц, поэтому исследователи наряду с «бесплатной» едой, наконец, поместили колбасу внутрь ящика. Некоторые чайки брали колбасу снаружи и прекращали взаимодействие с коробкой, но 104 из них попытались пройти тест с веревкой. 

Во всех четырех колониях были дикие чайки, которые успешно прошли тест с веревкой. Из всех 104 попыток 25 процентов были успешными, и 21 процент птиц вытаскивали еду с первого раза. Однако из семи чаек, которые пытались пройти тест несколько раз, только три птицы смогли повторить свой успех. Для сравнения, около 26 процентов обычных воронов могут спонтанно пройти этот тест.

«Мы считаем наши выводы надежными и репрезентативными для данного вида, потому что они основаны на выборке из 104 чаек (те, которые пытались выполнить тест хотя бы один раз), распределенных между 84 гнездами и четырьмя колониями, которые охватывают разнообразные возможности кормодобывания в городских и сельских районах», – пишут исследователи.

Эти тесты существуют не только для удовлетворения научного любопытства. Они могут рассказать нам важную информацию о том, как птицы учатся и адаптируются к незнакомой среде и различным жизненным условиям. 

Поскольку деятельность человека продолжает радикально изменять прибрежные среды обитания, изменение климата может значительно затруднить поиск пищи морским птицам. От того, как птицы справятся с этими невзгодами, вполне может зависеть их выживание в будущем.

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