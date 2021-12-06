Мы недооценивали интеллект чаек

У чаек не самая лучшая репутация среди людей. Наряду с голубями ученые относили их к созданиям с низким уровнем когнитивного развития.

И все же некоторые из этих птиц могут быть умнее, чем мы предполагали. В новом исследовании ученые обнаружили первое свидетельство того, что делавэрские чайки (Larus delawarensis) могут решать те же головоломки, что и интеллектуалы пернатого мира – попугаи и врановые.

Среди четырех различных гнездящихся колоний этих диких чаек в Ньюфаундленде, исследователи обнаружили множество особей, способных решать так называемый тест на вытягивание веревки.