На островах Южного океана обнаружили три новых вида пингвинов
Почему-то мы привыкли представлять, что новые виды таятся где-то в тропических лесах Амазонки или в глубинах малоизученного океана, однако часто бывает так, что новые виды прячутся у всех на виду.
Такие «шпионы» могут выглядеть настолько похожими на своих сородичей, что отличить их зачастую можно лишь с помощью анализа ДНК. Благодаря новому обилию генетических данных наука находится в разгаре второй волны открытий в области биоразнообразия. За последние десять лет ученые открыли новые виды жирафов, дельфинов, птиц и орангутанов, а теперь — выделили три новых вида пингвинов.
После анализа ДНК и изучения морфологии папуанских, или субантарктических пингвинов (Pygoscelis papua) ученые из Университета Бата в Великобритании обнаружили, что это не единый вид, как считалось ранее, а четыре отдельных друг от друга вида, живущих на островах в Южном океане. Таким образом, общее количество видов пингвинов увеличилось с 18 до 21.
Исследователи проанализировали генетические различия между колониями в Южном океане, в том числе с Фолклендских островов, острова Южная Георгия, Антарктического полуострова и острова Кергелен.
Это удивило ученых, поскольку другие виды пингвинов, такие как королевский пингвин (Aptenodytes patagonicus), могут скрещиваться колониями, разделенными 7500 километрами открытого океана. Фактически, степень генетического расхождения между четырьмя колониями субантарктических пингвинов настолько велика, что их необходимо рассматривать как виды, эволюционировавшие независимо друг от друга.
Четыре группы пингвинов внешне очень похожи. Но когда ученые измерили их черепа, клювы, ласты и ноги, то обнаружили, что они значительно различались по размеру: самые маленькие из них жили на Антарктическом полуострове, а на Фолклендских островах самые большие.
Эти физические и генетические различия настолько значительны, что бывшего папуанского пингвина теперь делят на четыре разных вида: P. papua с Фолклендских островов, P. ellsworthi с Антарктического полуострова, P. poncetii с Южной Георгии и P. taeniata с острова Кергелен.
Эти четыре вида обитают в различных условиях окружающей среды в большом диапазоне широт. P. ellsworthi живет на холодном и покрытом льдом Антарктическом полуострове на 65° южной широты, что резко контрастирует с более мягкими условиями, в которых обитает P. taeniata — 49° южной широты. Эти четыре вида также отличаются друг от друга по рациону. Более южные виды едят больше криля и меньше рыбы.
Теперь ученые хотят понять, как эти четыре вида адаптировались к своим различным средам обитания и как они могут реагировать на изменения окружающей среды в будущем.
Разделение субантарктических пингвинов имеет важные последствия для их сохранения. Они значились в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения видов Международного союза охраны природы как «вызывающие наименьшее беспокойство». Их общее количество за последнее десятилетие увеличилось, и считалось, что этот вид только выиграет от изменения климата за счет расширения ареала.
Но этот рост численности преимущественно наблюдается у нового вида P. ellsworthi на Антарктическом полуострове. Оценка популяций Южной Георгии и острова Кергелен не проводилась с 1980-х годов. Таким образом, статус сохранения новых видов P. poncetii и P. taeniata неизвестен.
Учитывая их расположение на изолированных островах далеко к северу от Антарктического полуострова, они почти наверняка испытывают иные последствия изменения климата, чем процветающий P. ellsworthi.
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