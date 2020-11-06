На островах Южного океана обнаружили три новых вида пингвинов

Почему-то мы привыкли представлять, что новые виды таятся где-то в тропических лесах Амазонки или в глубинах малоизученного океана, однако часто бывает так, что новые виды прячутся у всех на виду.

Такие «шпионы» могут выглядеть настолько похожими на своих сородичей, что отличить их зачастую можно лишь с помощью анализа ДНК. Благодаря новому обилию генетических данных наука находится в разгаре второй волны открытий в области биоразнообразия. За последние десять лет ученые открыли новые виды жирафов, дельфинов, птиц и орангутанов, а теперь — выделили три новых вида пингвинов.

После анализа ДНК и изучения морфологии папуанских, или субантарктических пингвинов (Pygoscelis papua) ученые из Университета Бата в Великобритании обнаружили, что это не единый вид, как считалось ранее, а четыре отдельных друг от друга вида, живущих на островах в Южном океане. Таким образом, общее количество видов пингвинов увеличилось с 18 до 21.

Исследователи проанализировали генетические различия между колониями в Южном океане, в том числе с Фолклендских островов, острова Южная Георгия, Антарктического полуострова и острова Кергелен.