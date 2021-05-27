На острове Кинг впервые нашли целое яйцо вымершего карликового эму
На островах у южного побережья Австралии когда-то обитали три подвида эму (Dromaius novaehollandiae) с материка: более мелкий тасманский эму (D. n. Diemenensis) и два карликовых эму — черный эму острова Кинг и черный эму острова Кенгуру (D. n. baudinianus).
Когда на островах появились первые поселенцы, на птиц началась неконтролируемая охота, что вкупе с ограниченным распространением и небольшим размером популяции привело к быстрому вымиранию этих эму.
Существуют лишь скудные описания этих видов и немногочисленные музейные образцы, в том числе несколько целых яиц с Тасмании и одно яйцо с острова Кенгуру. Теперь палеонтологи обнаружили целое яйцо с острова Кинг.
Уникальное яйцо было найдено в реке Йеллоу-Рок вместе со скелетом эму, другими отдельными костями и яичной скорлупой.
Палеонтологи Джулиан Хьюм и Кристиан Робертсон тщательно проанализировали находку и сделали несколько интересных выводов. Они обнаружили, что, несмотря на небольшой размер всех островных эму, особенно птиц с острова Кинг, которые в среднем были на 44% меньше, чем эму с материка, их яйца сходны по размерам и массе с материковыми птицами.
Ученые отмечают, что это было ответом на ограниченные ресурсы и суровые условия окружающей среды на островах, где птенцы должны были сразу после вылупления быть достаточно крупными и подвижными, чтобы самостоятельно добывать пищу и поддерживать тепло тела.
«Этот сценарий обеспечивает интересный эволюционный ответ на островные условия окружающей среды в стратегии размножения карликовых эму, но из-за их полного и быстрого исчезновения истинную степень этих адаптаций сейчас невозможно определить», — заключают исследователи.
Эму, которые дожили до наших дней являются вторыми по величине птицами после страусов. По этой причине до 1980-х годов их причисляли к страусообразным. Теперь классификация пересмотрена, и эти птицы оказались в семействе казуаровых.
Эму способны бегать со скоростью до 50 км/ч и преодолевать большие расстояния в поисках пищи. Ноги эму лишены перьев, а под ними находятся толстые, мягкие подушки. У эму есть острые когти на пальцах, позволяющие защищаться от врагов.
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