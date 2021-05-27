На острове Кинг впервые нашли целое яйцо вымершего карликового эму

На островах у южного побережья Австралии когда-то обитали три подвида эму (Dromaius novaehollandiae) с материка: более мелкий тасманский эму (D. n. Diemenensis) и два карликовых эму — черный эму острова Кинг и черный эму острова Кенгуру (D. n. baudinianus).

Когда на островах появились первые поселенцы, на птиц началась неконтролируемая охота, что вкупе с ограниченным распространением и небольшим размером популяции привело к быстрому вымиранию этих эму.

Существуют лишь скудные описания этих видов и немногочисленные музейные образцы, в том числе несколько целых яиц с Тасмании и одно яйцо с острова Кенгуру. Теперь палеонтологи обнаружили целое яйцо с острова Кинг.