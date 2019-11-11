На озере в Якутии нашли заблудившегося фламинго

Птицу обнаружили 10 ноября пастухи Таркайинского наслега Нюрбинского района. По словам представителя администрации, мужчины занимались заготовкой льда на озере Былах.
«В это время на озеро прилетел фламинго. Теперь не знаем, что с ним делать. Выходили на связь с Комитетом охраны природы, они предложили перенаправить его в зоопарк «Орто Дойду», – объяснили в администрации.
Как сообщает news.ykt.ru, в 70-х годах ХХ века также были зафиксированы случаи залета фламинго (Phoenicopterus) на территорию Центральной Якутии.
Это крупная птица (ростом до 130 сантиметров), совершающая сезонные перелеты. Во время осенних миграций молодые птицы, имеющие серый окрас оперения, могут сильно отклоняться от курса.
Фламинго распространены в Африке, на Кавказе (Азербайджан), Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. Колонии фламинго также существуют на юге Испании, Франции и на итальянском острове Сардиния в Средиземном море.