На озере в Якутии нашли заблудившегося фламинго

Это крупная птица (ростом до 130 сантиметров), совершающая сезонные перелеты. Во время осенних миграций молодые птицы, имеющие серый окрас оперения, могут сильно отклоняться от курса.

Фламинго распространены в Африке, на Кавказе (Азербайджан), Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. Колонии фламинго также существуют на юге Испании, Франции и на итальянском острове Сардиния в Средиземном море.