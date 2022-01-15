На планете осталось только 300 бородавчатых медососов

Длина птиц составляет 20 – 24 см, размах крыльев – до 30 см. Самцы, имеющие массу до 45 г, крупнее самок и, к тому же, их оперение более темное. Половой зрелости птицы достигают на втором году, а в целом их продолжительность жизни составляет около 10 лет. Самка откладывает 2 – 3 яйца, из которых через две недели вылупляются птенцы, а еще черед 14 дней малыши уже готовы к самостоятельной жизни.

Исследования показали, что если не усилить природоохранные мероприятия, то вид из находящегося на грани исчезновения станет вымершим в течение 20 лет. Среди угроз – не только нехватка питания, но и атаки со стороны других животных. Даже менее агрессивным птицам не нравятся шумные соседи, и они все чаще разоряют гнезда, не позволяя малышам появиться на свет.

Специалисты пытались выпускать в дикую природу медососов, выращенных в зоопарках, но многие из них не справились с вызовами естественной среды. Кроме того, из-за своей редкости бородавчатые медососы даже «забыли» набор привычных звуков, и молодое поколение оказывается дезориентированным.