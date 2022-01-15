На планете осталось только 300 бородавчатых медососов

Менее 80 лет назад бородавчатый медосос был самой распространенной птицей в эвкалиптовых зарослях Австралии, но теперь вид борется за свое существование. Бородавчатый, или чешуйчатый медосос (Anthochaera phrygia) является эндемиком восточной части страны.
Джон Гулд, один из первых европейских исследователей Австралии, описывал огромные стаи «самых драчливых птиц, которых он когда-либо видел». По его словам, они «безраздельно властвовали на крупных цветущих деревьях». Питаясь преимущественно нектаром, они являются важными опылителями.
Теперь экосистема, которую увидел Гулд, ушла в прошлое. Популяции бородавчатых медососов резко сократились, при этом более 90% предпочитаемых ими лесных мест обитания уступили сельскохозяйственным угодьям. Одной из проблем является то, что медососу подходят далеко не все леса: сохранившиеся в Австралии массивы не имеют достаточного количества цветущих деревьев и, соответственно, нектара.
Если ранее птица густо населяла обширные территории, то в наши дни встречаются только разрозненные небольшие группы. Выжившие особи вынуждены конкурировать с более крупными представителями фауны, также питающимися нектаром, и в этой битве медосос проигрывает.
🚨Regent honeyeaters will be extinct within 20 years. What will it take to save them? 🚨New paper from @RobHeinsohn et al, free to download until 24/2 via https://t.co/VhZxS7qhQ6 1/8 pic.twitter.com/CaLVlocH9M— RossCrates (@CratesRoss) January 7, 2022
Длина птиц составляет 20 – 24 см, размах крыльев – до 30 см. Самцы, имеющие массу до 45 г, крупнее самок и, к тому же, их оперение более темное. Половой зрелости птицы достигают на втором году, а в целом их продолжительность жизни составляет около 10 лет. Самка откладывает 2 – 3 яйца, из которых через две недели вылупляются птенцы, а еще черед 14 дней малыши уже готовы к самостоятельной жизни.
Исследования показали, что если не усилить природоохранные мероприятия, то вид из находящегося на грани исчезновения станет вымершим в течение 20 лет. Среди угроз – не только нехватка питания, но и атаки со стороны других животных. Даже менее агрессивным птицам не нравятся шумные соседи, и они все чаще разоряют гнезда, не позволяя малышам появиться на свет.
Специалисты пытались выпускать в дикую природу медососов, выращенных в зоопарках, но многие из них не справились с вызовами естественной среды. Кроме того, из-за своей редкости бородавчатые медососы даже «забыли» набор привычных звуков, и молодое поколение оказывается дезориентированным.
Единственной эффективной мерой признано восстановление объемов цветущих лесов – в противном случае конкуренция и атаки продолжатся. А пока на планете осталось не более 300 особей бородавчатого медососа.
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