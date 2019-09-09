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Птицы

Над крупнейшей солнечной электростанцией сгорает по 6 тысяч птиц в год. И с этим ничего не могут сделать

09 сентября 2019
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Фото: National Renewable Energy Lab / Flickr.com
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Фото: National Renewable Energy Lab / Flickr.com
Животные сгорают за доли секунды.

Айванпа – крупнейшая в мире концентрационная солнечноэнергетическая станция (CSP) башенного типа. На ее территории расположено 350 тысяч зеркал-гелиостатов, а ее мощность составляет почти 392 МВт. Электростанция, расположенная в пустыне Мохаве в Калифорнии, поставляет электричество потребителям с февраля 2014 года, и все это время работники СТЭС не могут приблизиться к решению проблемы с гибелью птиц, которые сгорают над станцией.

Происшествия связаны с самой структурой и расположением «Айванпы». В отличие от типичных солнечных ферм, в которых широко используются фотоэлектрические панели, площадка в Калифорнии построена на совершенно иных принципах. Чтобы поймать солнечный свет, завод использует гигантские зеркала общей площадью в 12,9 квадратных километров, которые фокусируют лучи концентрированного солнечного света в котлах на вершинах трех башен-ресиверов высотой 40 этажей. Вырабатывается пар, который используется для питания турбин внутри башен, а затем генерируется энергия. 

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Автор фото: J R / Flickr.com

Проблема в том, что яркий отзеркаленный свет вокруг башен делает их идеальным местом для насекомых, а это не может не привлечь птиц. Когда птицы попадают в лучи концентрированного света, они сгорают за считанные секунды – только тающие облачка дыма остаются в небе.

Ситуация усугубляется тем, что станция расположена вдоль Тихоокеанского пролета – популярного миграционного маршрута для многих видов птиц, включая охраняемые виды, например, ястребов-тетеревятников.

По оценкам федеральных биологов, ежегодно над солнечной электростанцией гибнет более 6000 птиц. И, хотя официальные лица на предприятии говорят, что пытаются найти решение, мало что изменилось с момента его запуска в 2014 году.

Эта проблема доказывает, что даже солнечные электростанции, которые созданы во благо окружающей среды, могут по-прежнему оказывать непредвиденное и негативное воздействие на местные экосистемы.

Стоит отметить, что с такой проблемой гибели птиц сталкиваются не на всех солнечных электростанциях, а лишь там, где используют именно принципы гелиотермальной энергетики, где технологии основаны на использовании не световой силы солнечного света, а его температуры. Несмотря на то, что подобные проекты представляют опасность для птиц, гораздо более реальной для них угрозой являются, например, кошки. По данным ученых от 2013 года, эти животные ежегодно убивают от 1,4 млрд до 3,7 млрд птиц. 

 

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