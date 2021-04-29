Нашествие серобрюхих иглохвостов на Калифорнию

Семья, живущая в калифорнийском городе Торранс, оказалась в настоящем фильме ужасов: вернувшись в среду вечером домой, женщина по имени Керри, ее муж и ребенок обнаружили, что их дом захвачен сотнями птиц. Пернатые крикливой тучей залетали в дымовую трубу и располагались по всем поверхностям внутри дома.
Керри связалась с шерифом и местными специалистами по контролю за животными, но те сказали, что нужно просто оставить двери открытыми. Это не помогло: птицы не желали улетать, а многие из них заснули, свисая прямо с потолка. Тогда Керри позвала на помощь своего родственника. Тот натянул капюшон, надел маску и принялся собирать птиц в картонную коробку, вынося их на улицу.
Несмотря на эти усилия, птицы продолжали возвращаться в понравившийся им дом. Неудобством для хозяев, помимо шума, стал помет, щедро разбросанный по всем помещениям. Хозяйке потребовалось два дня, чтобы очистить от него все, включая детские игрушки.
Похожая ситуация произошла в минувшие выходные в округе Санта-Барбара: пожарному отделу Монтесито пришлось выпустить около 1000 мелких птиц, застрявших в дымоходе одного из зданий, но на следующий день им пришлось повторять эту процедуру – только на этот раз птицы оказались в ловушке каминной решетки.
Орнитологи определили вид: это серобрюхий иглохвост (Chaetura vauxi) из семейства стрижиные, обитающий в Америке. Птицы размножаются в высокогорьях на всей территории от юга Аляски до центральной Калифорнии и от юга Мексики до восточной Панамы и северной Венесуэлы. Североамериканская популяция зимует в Мексике и затем огромными стаями мигрирует на север, где ей предстоит гнездование.
По пути пернатые останавливаются на отдых, выбирая удобные с их точки зрения укромные места. Их можно найти в дымоходах настолько часто, что федеральный закон США учитывает такую ситуацию: владельцам домов запрещено самостоятельно извлекать птиц из трубы, чтобы не нанести им травмы. Для этого нужно приглашать пожарных и других профессионалов.
Керри, столкнувшаяся с отказом специалистов, теперь советует всем закрывать дымоходы в периоды массовой миграции стрижей: это происходит весной и осенью. А некоторые стрижи способны лететь полгода подряд.