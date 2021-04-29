Нашествие серобрюхих иглохвостов на Калифорнию

Несмотря на эти усилия, птицы продолжали возвращаться в понравившийся им дом. Неудобством для хозяев, помимо шума, стал помет, щедро разбросанный по всем помещениям. Хозяйке потребовалось два дня, чтобы очистить от него все, включая детские игрушки.

Похожая ситуация произошла в минувшие выходные в округе Санта-Барбара: пожарному отделу Монтесито пришлось выпустить около 1000 мелких птиц, застрявших в дымоходе одного из зданий, но на следующий день им пришлось повторять эту процедуру – только на этот раз птицы оказались в ловушке каминной решетки.