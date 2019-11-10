Австралийский военный мемориал стал местом необычного преступления — неизвестный хулиган из раза в раз похищал искусственные цветы с памятника. Сотрудники мемориала в Канберре гадали, кто мог осквернить память военнослужащих, однако поймать вора или хотя бы понять его мотив не удавалось.

Вскоре «преступление» было раскрыто, когда в одном из залов мемориального комплекса сотрудники нашли голубиное гнездо, свитое из украденных искусственных маков. Воришку простили, но запомнили — птица мира поселилась под крышей здания, удобно устроившись в пышном красном убежище из цветов.