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Птицы

Неизвестный похищал цветы с Австралийского военного мемориала: оказалось, голубь вил себе гнездо

10 ноября 2019
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Фото: Australian War Memorial
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Фото: Australian War Memorial
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Фото: Australian War Memorial
Воришку вычислили, но простили.

Австралийский военный мемориал стал местом необычного преступления — неизвестный хулиган из раза в раз похищал искусственные цветы с памятника. Сотрудники мемориала в Канберре гадали, кто мог осквернить память военнослужащих, однако поймать вора или хотя бы понять его мотив не удавалось.

Вскоре «преступление» было раскрыто, когда в одном из залов мемориального комплекса сотрудники нашли голубиное гнездо, свитое из украденных искусственных маков. Воришку простили, но запомнили — птица мира поселилась под  крышей здания, удобно устроившись в пышном красном убежище из цветов.

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Голубь — символ мира. Птицы были важны в военные времена — во Второй мировой войне голуби использовались для передачи сообщений, когда радиоприёмники барахлили из-за влажности на территории Тихого океана. Два австралийских голубя также были награждены медалью Марии Дикин за храбрость и преданность во время Второй мировой войны.