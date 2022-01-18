Некоторые восточноафриканские птицы поют одну и ту же песню сотни тысяч лет

Новое исследование, проведенное биологами из Калифорнийского университета в Беркли и Университета штата Миссури в Спрингфилде, документирует песни восточноафриканских нектарниц из семейства Cinnyris, которые почти не изменились на протяжении более 500 000 лет, а возможно, и на протяжении миллиона лет. Их песни почти неотличимы от песен родственников, с которыми они давно разлучены.

Удивительно статичный характер их песен может быть связан с отсутствием изменений в среде обитания этих птиц, которая представляет собой устойчивые горные леса, изолированные от других популяций того же или подобного вида на десятки тысяч и более лет. Окраска перьев птиц также мало изменилась, что делает их оперение почти неотличимым друг от друга, хотя некоторые из них являются отдельными, но тесно связанными видами.