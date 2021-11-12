Неуловимые певцы: в Андах открыли новый вид танагровых птиц

Международная группа орнитологов представила официальное описание птицы Inti Tanager, или Heliothraupis oneilli: разновидности воробьиных из семейства танагровых (Thraupidae). О ее существовании ученые догадывались давно, но представить доказательную базу долгое время не удавалось.

Более 20 лет назад биологи из Университета штата Луизиана во время экспедиции в предгорья перуанских Анд услышали птичье пение, показавшееся им знакомым. Присмотревшись, наблюдатели были удивлены: певец выглядел совсем не так, как они ожидали. Только после того, как в 2011 году исследователи заметили целую колонию гнездящихся птиц, они смогли собрать генетический материал, и в результате было установлено существование нового вида.

В его названии заложено слово «солнце» (helios на греческом; inti на языке местных индейцев). А «oneilli» чествует орнитолога Джона О'Нила, который помог создать южноамериканскую орнитологическую программу мирового уровня.

Ярко-желтые птицы имеют черную «бровь» и клюв розового цвета. У самцов имеется короткий пушистый гребень, который может быть приподнятым или приплюснутым. От большинства танагровых Heliothraupis oneilli отличаются наличием желтых подкрыльных покровов, и морфологически они похожи на семейство кардиналовых птиц. Однако генетический анализ показал, что они все же относятся к танагровым.