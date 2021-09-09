Новозеландские нелетающие попугаи обладают отменной генетикой, несмотря на инбридинг длиной в 10 000 лет

Международная группа генетиков, биологов и экологов выяснила, что какапо (Strigops habroptilus) — эндемик Новой Зеландии, нелетающая, неуклюжая и с трудом спаривающаяся птица, находящаяся под угрозой исчезновения, — после 10 000 лет инбридинга обладает на удивление хорошим генетическим здоровьем.

До того, как люди перебрались в Новую Зеландию, количество какапо на островах, вероятно исчислялось сотнями тысяч, но к 1995 году их осталось всего полсотни. Сегодня специалисты оценивают численность популяции в 200 особей.

И это не единственная хорошая новость: ученые секвенировали геном какапо и обнаружили, что, несмотря на 10 000 лет изоляции и инбридинга, эти птицы только теряли вредные мутации, а не приобретали их.