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Птицы

Новозеландские нелетающие попугаи обладают отменной генетикой, несмотря на инбридинг длиной в 10 000 лет

National Geographic Россия
09 сентября 2021
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Фото: Jake Osborne
Мы очень за них рады.

Международная группа генетиков, биологов и экологов выяснила, что какапо (Strigops habroptilus) — эндемик Новой Зеландии, нелетающая, неуклюжая и с трудом спаривающаяся птица, находящаяся под угрозой исчезновения, — после 10 000 лет инбридинга обладает на удивление хорошим генетическим здоровьем.

До того, как люди перебрались в Новую Зеландию, количество какапо на островах, вероятно исчислялось сотнями тысяч, но к 1995 году их осталось всего полсотни. Сегодня специалисты оценивают численность популяции в 200 особей.

И это не единственная хорошая новость: ученые секвенировали геном какапо и обнаружили, что, несмотря на 10 000 лет изоляции и инбридинга, эти птицы только теряли вредные мутации, а не приобретали их.

«Наши данные показывают, что выжившая популяция на острове Стюарт была изолирована в течение примерно 10 000 лет, и что за это время вредные мутации были удалены естественным отбором в процессе, называемом „чистка“. Вероятно, инбридинг только способствовал этому», — Николас Дуссекс, соавтор исследования.

Авторы работы сообщили о первом полногеномном анализе какапо. В общей сложности они секвенировали и проанализировали 49 геномов какапо, в том числе 35 представителей единственной выжившей популяции острова Стюарт и 14 представителей вымершей популяции Северного и Южного островов Новой Зеландии.

Научная теория предполагает, что в небольших популяциях могут накапливаться вредные мутации, что приводит к повышенному риску исчезновения вида. Но в случае какапо, вероятно, происходил обратный процесс.

«Наши результаты являются хорошей новостью не только для какапо, но и для сохранения других изолированных видов. Предполагается, что при некоторых обстоятельствах возможно выживание небольших популяций, даже если они изолированы на протяжении сотен поколений», — Брюс Робертсон, соавтор исследования.

Исследователи планируют провести подобные исследования других изолированных видов, чтобы выяснить, является ли здоровье какапо редким исключением, тогда как большинство исчезающих видов вместо этого склонны накапливать вредные мутации.

Ученые считают, что какапо потеряли способность летать из-за отсутствия на острове Стюарт млекопитающих хищников. В результате этого попугаи сами заняли экологическую нишу млекопитающих.

Хотя какапо и не умеют летать, но в случае угрозы, могут вскарабкаться на вершину невысокого дерева. Спускаться с него они могут «парашютом» с раскрытыми крыльями. Парить или планировать они не умеют.

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