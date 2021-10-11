Новозеландский пингвин приплыл в Австралию и едва не утонул: видео

Жители Тасмании Мелисса Гард и Грег Айронс, работающие спасателями диких животных в заповеднике Bonorong Wildlife Sanctuary, отправились в отпуск к заливу Стюартс в юго-восточной части штата. Гуляя по побережью, они заметили в воде пингвина и сразу же поняли, что с ним что-то не так. Он не двигался и выглядел совершенно беспомощным. Люди рассчитывали вытащить его, когда он окажется ближе к берегу, однако течение начало уносить его все дальше.
Пока Грег снимал видео, к паре приблизились другие люди, спрашивая, что происходит. Мужчина начал объяснять им, а Мелисса прямо в одежде прыгнула в ледяную воду, смогла подогнать птицу ближе к берегу, а затем вытащить ее на сушу.
Спасен оказался толстоклювый хохлатый пингвин, или пингвин Виктории (Eudyptes pachyrhynchus): представитель вида, близкого к уязвимому положению. Эти птицы вырастают до 60 см и весят до 3 кг; они гнездятся в южной части Новой Зеландии и до Тасмании доплывают редко. У пингвина был сильно травмирован хвост, он был обезвожен, голоден и ослаблен.
Мелисса и Грег были на отдыхе, но у них с собою было спасательное снаряжение на случай чрезвычайной ситуации. А поскольку оба они работают в заповеднике — в состав набора первой помощи они включили и комплект для регидратации морских птиц.
Молодые люди отнесли пингвина в машину, где помогли ему утолить жажду, укутали в свитер и полотенце. Тем временем приехали представители заповедника и увезли птицу в клинику. «Если он выкарабкается — это будет самый везучий пингвин в мире», — говорит Грег. Все шансы на это есть: уже через полчаса после того, как пингвин оказался в руках людей, он начал подавать голос и пытался вставать.
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