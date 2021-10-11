Новозеландский пингвин приплыл в Австралию и едва не утонул: видео

Жители Тасмании Мелисса Гард и Грег Айронс, работающие спасателями диких животных в заповеднике Bonorong Wildlife Sanctuary, отправились в отпуск к заливу Стюартс в юго-восточной части штата. Гуляя по побережью, они заметили в воде пингвина и сразу же поняли, что с ним что-то не так. Он не двигался и выглядел совершенно беспомощным. Люди рассчитывали вытащить его, когда он окажется ближе к берегу, однако течение начало уносить его все дальше.

Пока Грег снимал видео, к паре приблизились другие люди, спрашивая, что происходит. Мужчина начал объяснять им, а Мелисса прямо в одежде прыгнула в ледяную воду, смогла подогнать птицу ближе к берегу, а затем вытащить ее на сушу.