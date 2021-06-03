Новозеландский попугай стал жить в горах, чтобы избежать людей

Кеа — это крупные попугаи, достигающие длины свыше 40 сантиметров. Полтора столетия назад эти птицы вступили в конфликт с людьми, поскольку якобы нападали на овец. Под давлением местных фермеров правительство объявило награду за каждого убитого кеа. Анализ государственных выплат показал, что около 100 тысяч кеа были убиты ради награды, и это продолжалось около ста лет до 1970 года.

По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, кеа сегодня находится под угрозой исчезновения. В стране осталось всего около 3000-7000 особей, которые живут в горных лесах.

Исследователи предполагают, что адаптации кеа к горной среде помогли его индивидуальные особенности. Они отмечают, что изменение среды обитания «способствовала эволюция уникального поведенческого репертуара кеа, который включает в себя высокую любознательность, способность к обучению и решению проблем».

Кеа (Nestor notabilis) — чрезвычайно умные птицы. Эксперименты ученых в 2017 году показали, что эти попугаи способны выполнять задачи различной сложности и даже понимать действие физических законов, что помогало им в добыче их любимого лакомства.