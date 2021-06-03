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«Дикая природа России»
Птицы

Новозеландский попугай стал жить в горах, чтобы избежать людей

National Geographic Россия
03 июня 2021
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Фото: Bernard Spragg. NZ / flickr.com
Люди истребляли этих птиц целое столетие.

Редкий новозеландский попугай кеа считается единственным высокогорным попугаем в мире. Однако новое исследование показало, что птица когда-то присутствовала и в других частях страны.

Исследователи из Университета Отаго использовали данные полного генома кеа и нестор-каки — ближайшего родственника кеа. Они стремились определить геномные различия, связанные со специализацией среды обитания двух птиц, но не обнаружили таковых. Ученые пришли к выводу, что кеа может быть универсалом, который отправился в горы, чтобы избегать встречи с человеком.

«С физиологической точки зрения ничто не мешает кеа выживать на более низких высотах. Это универсал. Он переживет условия как на уровне моря, так и в горах», – Майкл Кнапп, ведущий автор исследования.

Кеа — это крупные попугаи, достигающие длины свыше 40 сантиметров. Полтора столетия назад эти птицы вступили в конфликт с людьми, поскольку якобы нападали на овец. Под давлением местных фермеров правительство объявило награду за каждого убитого кеа. Анализ государственных выплат показал, что около 100 тысяч кеа были убиты ради награды, и это продолжалось около ста лет до 1970 года.

По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, кеа сегодня находится под угрозой исчезновения. В стране осталось всего около 3000-7000 особей, которые живут в горных лесах.

Исследователи предполагают, что адаптации кеа к горной среде помогли его индивидуальные особенности. Они отмечают, что изменение среды обитания «способствовала эволюция уникального поведенческого репертуара кеа, который включает в себя высокую любознательность, способность к обучению и решению проблем».

Кеа (Nestor notabilis)  — чрезвычайно умные птицы. Эксперименты ученых в 2017 году показали, что эти попугаи способны выполнять задачи различной сложности и даже понимать действие физических законов, что помогало им в добыче их любимого лакомства.

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