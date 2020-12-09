Новый облик додо: инфографика

Маврикийские дронты вымерли несколько столетий назад, и все, что нам от них осталось – это не слишком точные художественные рисунки, немногочисленные останки и мудрый Додо, увековеченный на страницах «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Однако даже с таким скудным набором можно многое узнать об этой необычной птице.

Образ вымершей нелетающей птицы, которая веками будоражила умы художников и писателей, постепенно становится более отчетливым. Современное научное оборудование, недавно обнаруженные кости, накопленные исторические наблюдения и данные о ранее изученных образцах – все это позволяет ученым лучше представить анатомию загадочной птицы с острова Маврикий и ее жизненный цикл.

Набросок головы додо (выделен темным контуром), сделанный в XVII веке, долгое время служил художественным, хотя и далеким от истины портретом птицы. Старое изображение додо Фото: Naturalists' Miscellany of 1793 / Flickr / Kevin Walsh Старое изображение додо Фото: Dodo-studiën…1917- Anthonie C. Oudemans- Biodiversity Library / Flickr Старое изображение додо Фото: Dodo-studiën…1917- Anthonie C. Oudemans- Biodiversity Library / Flickr

Семейное положение Исследования ДНК показали, что ближайшие родственники додо – вымерший родригесский дронт и современный гривистый голубь из Юго-Восточной Азии.

В зазеркалье Реконструкции додо создавались по рассказам мореплавателей, наброскам и изображениям птиц, содержавшихся в неволе. У этих рисунков необычная судьба: портреты забавных толстых птиц, сделанные в XVII веке, со временем «ожили» в классических произведениях, таких как «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Год из жизни додо Недавние открытия помогли объяснить, как додо (намного более умные и изящные, чем считалось) приспособились к условиям острова, подверженного циклонам. Но в 1598 году на Маврикии высадились европейцы, крысы и свиньи, которые менее чем за сто лет уничтожили всех додо.