Новый облик додо: инфографика

Образ вымершей нелетающей птицы, которая веками будоражила умы художников и писателей, постепенно становится более отчетливым. Современное научное оборудование, недавно обнаруженные кости, накопленные исторические наблюдения и данные о ранее изученных образцах – все это позволяет ученым лучше представить анатомию загадочной птицы с острова Маврикий и ее жизненный цикл.
Семейное положение
Исследования ДНК показали, что ближайшие родственники додо – вымерший родригесский дронт и современный гривистый голубь из Юго-Восточной Азии.
В зазеркалье
Реконструкции додо создавались по рассказам мореплавателей, наброскам и изображениям птиц, содержавшихся в неволе. У этих рисунков необычная судьба: портреты забавных толстых птиц, сделанные в XVII веке, со временем «ожили» в классических произведениях, таких как «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Год из жизни додо
Недавние открытия помогли объяснить, как додо (намного более умные и изящные, чем считалось) приспособились к условиям острова, подверженного циклонам. Но в 1598 году на Маврикии высадились европейцы, крысы и свиньи, которые менее чем за сто лет уничтожили всех додо.
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