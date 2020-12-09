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Птицы

Новый облик додо: инфографика

Графика: Фернандо Дж. Баптиста; Текст: Патриция Хили
09 декабря 2020
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Фото: Фернандо Дж. Баптиста
Маврикийские дронты вымерли несколько столетий назад, и все, что нам от них осталось – это не слишком точные художественные рисунки, немногочисленные останки и мудрый Додо, увековеченный на страницах «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Однако даже с таким скудным набором можно многое узнать об этой необычной птице.

Образ вымершей нелетающей птицы, которая веками будоражила умы художников и писателей, постепенно становится более отчетливым. Современное научное оборудование, недавно обнаруженные кости, накопленные исторические наблюдения и данные о ранее изученных образцах – все это позволяет ученым лучше представить анатомию загадочной птицы с острова Маврикий и ее жизненный цикл.

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Набросок головы додо (выделен темным контуром), сделанный в XVII веке, долгое время служил художественным, хотя и далеким от истины портретом птицы.
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Старое изображение додо
Фото: Naturalists' Miscellany of 1793 / Flickr / Kevin Walsh
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Старое изображение додо
Фото: Dodo-studiën…1917- Anthonie C. Oudemans- Biodiversity Library / Flickr
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Старое изображение додо
Фото: Dodo-studiën…1917- Anthonie C. Oudemans- Biodiversity Library / Flickr

Семейное положение

Исследования ДНК показали, что ближайшие родственники додо – вымерший родригесский дронт и современный гривистый голубь из Юго-Восточной Азии.

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В зазеркалье

Реконструкции додо создавались по рассказам мореплавателей, наброскам и изображениям птиц, содержавшихся в неволе. У этих рисунков необычная судьба: портреты забавных толстых птиц, сделанные в XVII веке, со временем «ожили» в классических произведениях, таких как «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

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Год из жизни додо

Недавние открытия помогли объяснить, как додо (намного более умные и изящные, чем считалось) приспособились к условиям острова, подверженного циклонам. Но в 1598 году на Маврикии высадились европейцы, крысы и свиньи, которые менее чем за сто лет уничтожили всех додо.

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