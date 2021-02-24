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Птицы

Новый вид гусей определили по росписи в древнеегипетской гробнице

National Geographic Россия
24 февраля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Ученые вновь обратили внимание на рисунок, возраст которого составляет около 4600 лет.

В 1871 году в некрополе Медум примерно в 100 км к югу от Каира была найден образец красочной штукатурки с одной из самых известных и детально прорисованных древнеегипетских живописных сцен. 

Картина, получившая неофициальное название «медумские гуси», представляет собой изображение шести птиц, двое из которых, опустив голову, едят траву, еще две птицы глядят налево, а головы двух других обращены вправо. 

Ученые сошлись во мнении, что пара слева относится к виду Anser albifrons — белолобых гусей, гнездящихся в тундрах Евразии, Гренландии и Северной Америке и зимующих преимущественно на Средиземноморье. 

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Медумские гуси
Фото: Wikimedia Commons
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Классификация медумских гусей, с которым несогласно новое исследование
Фото: Wikimedia Commons

Идентичность крайних птиц вызывает у зоологов сомнения. Некоторые относят их к серым гусям (A. anser), а другие — к гуменникам (A. fabalis). Долгое время орнитологи полагали, что пара справа относится к краснозобым казаркам (Branta ruficollis), однако новое исследование опровергает эту версию.

Группа ученых во главе с Энтони Ромилио из Университета Квинсленда использовали объективную схему для сравнения 13 видимых характеристик каждого животного по шкале несходства. Эти характеристики носят название «критерии Тобиаса».

«Это очень эффективный метод определения видов с использованием количественных измерений основных характеристик птиц. Он значительно повышает ценность информации для зоологической и экологической науки», — Энтони Ромилио.

Судя по его оценке, пара спорных птиц слишком отличается от краснозобых казарок, чтобы их можно было отнести к этому виду даже с учетом возможности художественной интерпретации. Ученые пришли к выводу, что изображенные птицы в настоящее время не водятся в природе и, вероятно, вымерли. 

Поиск подсказок о вымерших и живых животных в древних произведениях искусства, в том числе наскальных рисунках возрастом в несколько тысяч лет, — это один из способов, с помощью которого биологи могут отслеживать изменения в распространении и ареале диких животных, а экологи — следить за изменениями климата.

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Wikimedia Commons Краснозобые казарки гнездятся преимущественно в российской тундре, а зимуют в западном Причерноморье и южном Прикаспии, что стало дополнительным доводом за то, что в древнеегипетской росписи изображены не они.

Тысячи лет назад северные части Африки были намного зеленее и плодороднее, чем сегодня, и есть признаки того, что даже негостеприимный песчаный ландшафт Сахары когда-то был раем для фермеров.

Подобные секреты истории Египта все еще кроются среди его многообразной коллекции произведений искусства – и ждут, пока попадутся паре внимательных глаз. 

Почитайте о том, что обнаружили ученые, в деталях отсканировав детскую мумию с женским портретом. 

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