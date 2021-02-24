Новый вид гусей определили по росписи в древнеегипетской гробнице

В 1871 году в некрополе Медум примерно в 100 км к югу от Каира была найден образец красочной штукатурки с одной из самых известных и детально прорисованных древнеегипетских живописных сцен.
Картина, получившая неофициальное название «медумские гуси», представляет собой изображение шести птиц, двое из которых, опустив голову, едят траву, еще две птицы глядят налево, а головы двух других обращены вправо.
Ученые сошлись во мнении, что пара слева относится к виду Anser albifrons — белолобых гусей, гнездящихся в тундрах Евразии, Гренландии и Северной Америке и зимующих преимущественно на Средиземноморье.
Идентичность крайних птиц вызывает у зоологов сомнения. Некоторые относят их к серым гусям (A. anser), а другие — к гуменникам (A. fabalis). Долгое время орнитологи полагали, что пара справа относится к краснозобым казаркам (Branta ruficollis), однако новое исследование опровергает эту версию.
Группа ученых во главе с Энтони Ромилио из Университета Квинсленда использовали объективную схему для сравнения 13 видимых характеристик каждого животного по шкале несходства. Эти характеристики носят название «критерии Тобиаса».
Судя по его оценке, пара спорных птиц слишком отличается от краснозобых казарок, чтобы их можно было отнести к этому виду даже с учетом возможности художественной интерпретации. Ученые пришли к выводу, что изображенные птицы в настоящее время не водятся в природе и, вероятно, вымерли.
Поиск подсказок о вымерших и живых животных в древних произведениях искусства, в том числе наскальных рисунках возрастом в несколько тысяч лет, — это один из способов, с помощью которого биологи могут отслеживать изменения в распространении и ареале диких животных, а экологи — следить за изменениями климата.
Тысячи лет назад северные части Африки были намного зеленее и плодороднее, чем сегодня, и есть признаки того, что даже негостеприимный песчаный ландшафт Сахары когда-то был раем для фермеров.
Подобные секреты истории Египта все еще кроются среди его многообразной коллекции произведений искусства – и ждут, пока попадутся паре внимательных глаз.
Почитайте о том, что обнаружили ученые, в деталях отсканировав детскую мумию с женским портретом.