Новый вид гусей определили по росписи в древнеегипетской гробнице

В 1871 году в некрополе Медум примерно в 100 км к югу от Каира была найден образец красочной штукатурки с одной из самых известных и детально прорисованных древнеегипетских живописных сцен.

Картина, получившая неофициальное название «медумские гуси», представляет собой изображение шести птиц, двое из которых, опустив голову, едят траву, еще две птицы глядят налево, а головы двух других обращены вправо.

Ученые сошлись во мнении, что пара слева относится к виду Anser albifrons — белолобых гусей, гнездящихся в тундрах Евразии, Гренландии и Северной Америке и зимующих преимущественно на Средиземноморье.