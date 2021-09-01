Объявлены лучшие фотографии птиц в этом году: фотогалерея
В 2016 году по инициативе британского общества по защите птиц и ассоциации местных фотографов состоялся первый конкурс на лучшие снимки птиц – Bird Photographer of the Year. Инициатива привлекла широкое внимание любителей пернатых со всего мира, и теперь заявки принимаются от фотографов из любой точки планеты. В этом году жюри рассматривало более 22 000 работ, а 1 сентября были объявлены победители.
Обладателем главного приза, «фотограф года», стал мексиканец Алехандро Прието. Снимок, сделанный в Аризоне и представленный в категории «Птицы в окружающей среде», изображает кукушку-подорожника, смотрящую на гигантскую стену из колючей проволоки, отделяющую США от Мексики. В отличие от людей, ограниченных правилами и условностями, маленькая свободная птичка может в любой момент преодолеть любое искусственное препятствие.
Работы оцениваются в рамках восьми номинаций: «Лучший портрет», «Птицы в окружающей среде», «Внимание к деталям», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Черно-белые», «Городские птицы» и «Творческие образы».
Существуют отдельные награды для юных любителей птиц. Среди фотографов 14-17 лет победил Леви Фитце из Швейцарии со снимком «Утренний ток». Испанцу Андресу Бланко достался приз в возрастной категории 9-13 лет, а первая премия для тех, кому 8 лет и младше, ушла Дикше Самбат из Индии.
Среди других победителей – обладатели лучшего орнитологического портфолио: в этом году это Кевин Морганс. А те, кто вносит свой вклад в сохранение природы, получают награду от благотворительной организации Birds on the Brink. Карла Роудс из США показала индийских марабу: птицы, относящиеся к вымирающим видам (на планете осталось менее 1200 особей) вынуждены питаться на свалках, поскольку в местах их обитания остается все меньше нетронутых природных уголков.