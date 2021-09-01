Объявлены лучшие фотографии птиц в этом году: фотогалерея

В 2016 году по инициативе британского общества по защите птиц и ассоциации местных фотографов состоялся первый конкурс на лучшие снимки птиц – Bird Photographer of the Year. Инициатива привлекла широкое внимание любителей пернатых со всего мира, и теперь заявки принимаются от фотографов из любой точки планеты. В этом году жюри рассматривало более 22 000 работ, а 1 сентября были объявлены победители.