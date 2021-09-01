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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Объявлены лучшие фотографии птиц в этом году: фотогалерея

Анастасия Баринова
01 сентября 2021
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"Atlantic puffin". 1 приз в категории "Лучшее портфолио"
Фото: Kevin Morgans/birdpoty.com
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"Yellow-billed Oxpecker with Cape Buffalo", "Лучший портрет", 3 место.
Фото: Barbara Fleming
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"The Art of Motion", 2 место, "Птицы в полете"
Фото: Nicolas Reusens
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Фото: Bird Photographer of the Year
На рассмотрение жюри конкурса Bird Photographer of the Year было подано более 22 000 изображений.

В 2016 году по инициативе британского общества по защите птиц и ассоциации местных фотографов состоялся первый конкурс на лучшие снимки птиц – Bird Photographer of the Year. Инициатива привлекла широкое внимание любителей пернатых со всего мира, и теперь заявки принимаются от фотографов из любой точки планеты. В этом году жюри рассматривало более 22 000 работ, а 1 сентября были объявлены победители.

Обладателем главного приза, «фотограф года», стал мексиканец Алехандро Прието. Снимок, сделанный в Аризоне и представленный в категории «Птицы в окружающей среде», изображает кукушку-подорожника, смотрящую на гигантскую стену из колючей проволоки, отделяющую США от Мексики. В отличие от людей, ограниченных правилами и условностями, маленькая свободная птичка может в любой момент преодолеть любое искусственное препятствие.

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Alejandro Prieto/birdpoty.com "Blocked"

Работы оцениваются в рамках восьми номинаций: «Лучший портрет», «Птицы в окружающей среде», «Внимание к деталям», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Черно-белые», «Городские птицы» и «Творческие образы». 

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1 место. "Лучший портрет"
Фото: Felipe Foncueva
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2 место. "Птицы в окружающей среде"
Фото: Joshua Galicki
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1 место. "Внимание к деталям"
Фото: Rafael Armada
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1 место. "Поведение птиц"
Фото: Mousam Ray
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1 место. "Птицы в полете"
Фото: Tzahi Finkelstein
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1 место. "Черно-белые"
Фото: Renato Granieri
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1 место. "Городские птицы".
Фото: Terry Whittaker
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1 место. "Творческие образы"
Фото: Ruediger Schulz

Существуют отдельные награды для юных любителей птиц. Среди фотографов 14-17 лет победил Леви Фитце из Швейцарии со снимком «Утренний ток». Испанцу Андресу Бланко достался приз в возрастной категории 9-13 лет, а первая премия для тех, кому 8 лет и младше, ушла Дикше Самбат из Индии.

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14-17 лет, 1 место
Фото: Levi Fitze
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14-17 лет, 2 место
Фото: Daniel Martínez
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14-17 лет, 3 место
Фото: Daniel Zhang
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9-13 лет, 1 место
Фото: Andrés L. Domínguez Blanco
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8 лет и младше, 1 место
Фото: Deeksha Sambath

Среди других победителей – обладатели лучшего орнитологического портфолио: в этом году это Кевин Морганс. А те, кто вносит свой вклад в сохранение природы, получают награду от благотворительной организации Birds on the Brink. Карла Роудс из США показала индийских марабу: птицы, относящиеся к вымирающим видам (на планете осталось менее 1200 особей) вынуждены питаться на свалках, поскольку в местах их обитания остается все меньше нетронутых природных уголков.

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Carla Rhodes 'Sentinels'

С полным списком победителей и их работами можно ознакомиться на сайте премии «Bird Photographer of the Year». Кроме того, на основе лучших фотографий ее организаторы выпускают книги и другую продукцию, и вырученные средства также направляются на защиту природы.

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