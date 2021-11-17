Одетая как пингвин девушка завела себе нового друга в зоопарке

«Новые лучшие друзья», – написала она в своей публикации. Девушка предположиа, что причиной повышенного внимания пингвина стала черно-белая цветовая гамма ее одежды, напоминающая окраску птицы. И это вполне вероятно: многие животные активно реагируют на цвет и иногда могут принять искусственный материал за природный. Такое наблюдение сделал один из британских зоопарков, запретивший посетителям приходить в одежде, окрашенной в «звериные» цвета.