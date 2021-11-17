Одетая как пингвин девушка завела себе нового друга в зоопарке

Жительница Цинцинатти Иззи Мелтцер (Izzy Meltzer) отправилась в местный зоопарк, где неожиданно завела себе нового друга. Один из пингвинов, увидев девушку через стекло вольера, стал упорно следовать за ней по линии ее движения.
This made my day!! @CincinnatiZoo could it be my penguin-like resemblance?? pic.twitter.com/zHijHXqxTQ— Izzy Meltzer (@IzzyMeltzer) November 11, 2021
«Новые лучшие друзья», – написала она в своей публикации. Девушка предположиа, что причиной повышенного внимания пингвина стала черно-белая цветовая гамма ее одежды, напоминающая окраску птицы. И это вполне вероятно: многие животные активно реагируют на цвет и иногда могут принять искусственный материал за природный. Такое наблюдение сделал один из британских зоопарков, запретивший посетителям приходить в одежде, окрашенной в «звериные» цвета.
По мнению специалистов, хищник может быть дезориентирован полосками, напоминающими зебру; черно-желтая картинка напоминает о змеях, а леопардовая расцветка способна напугать одних животных или побудить к агрессии других.
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