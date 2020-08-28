Одомашнивание уменьшило мозг куриц и сделало их менее пугливыми

Исследование, проведенное биологами из Университета Линчёпинга в Швеции, предполагает, что процесс приручения курицы 10 000 лет назад привел к сокращению мозга птицы и уменьшил их страх перед людьми.
Постоянная популяция куриц в мире составляет 22,7 миллиарда особей, и этих птиц могло быть еще больше, если бы мы не съедали 65,8 миллиарда ежегодно. Их разводят на всех континентах земного шара, за исключением Антарктиды, но все домашние курицы имеют одну родину — Юго-Восточную Азию.
Современная курица (Gallus gallus domesticus) представляет собой одомашненную форму банкивской джунглевой курицы (Gallus gallus). Также свой генетический материал в современную популяцию привнесли серая джунглевая курица (Gallus sonneratii), цейлонская джунглевая курица (Gallus lafayettii) и зеленая джунглевая курица (Gallus varius).
Однако банкивская джунглевая курица — далеко не идеальная птица для скотного двора. Она не только намного меньше современных куриц, но и пуглива по отношению к людям.
Чтобы узнать больше о том, как G. gallus за относительно короткое время превратилась в домашнюю курицу, команда Линчёпинга во главе с Ребеккой Катаямаа и Пером Йенсеном выборочно разводила этот вид на протяжении десяти поколений. Исследователи выбирали птиц с наименьшим страхом перед людьми, а другие особи составили контрольную группу.
Ученые обнаружили, что первая группа стала более покорной и все меньше боялась окружающих вещей, включая людей. Удивительно и то, что мозг этих птиц уменьшился по сравнению с массой тела, как у домашних кур.
Это уменьшение было особенно заметно в примитивном стволе мозга, который участвует в реакции на стресс. По словам исследователей, у менее робких птиц этот ствол стал заметно меньше. Эффект был продемонстрирован в тестах, в которых птицы подвергались воздействию потенциально пугающих стимулов, таких как мигающий свет. Курицы с уменьшившимся мозгом учились быстрее игнорировать стимул. Однако другие функции мозга, такие как ассоциативное обучение, заметно не пострадали.
«Наше исследование не только проливает свет на возможный процесс, посредством которого курицы — и, возможно, другие виды — становятся одомашненными. Оно также может дать новое понимание того, как структура мозга связана с различиями в поведении между людьми и видами», — говорит Йенсен.
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