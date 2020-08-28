Одомашнивание уменьшило мозг куриц и сделало их менее пугливыми

Однако банкивская джунглевая курица — далеко не идеальная птица для скотного двора. Она не только намного меньше современных куриц, но и пуглива по отношению к людям.

Чтобы узнать больше о том, как G. gallus за относительно короткое время превратилась в домашнюю курицу, команда Линчёпинга во главе с Ребеккой Катаямаа и Пером Йенсеном выборочно разводила этот вид на протяжении десяти поколений. Исследователи выбирали птиц с наименьшим страхом перед людьми, а другие особи составили контрольную группу.

Ученые обнаружили, что первая группа стала более покорной и все меньше боялась окружающих вещей, включая людей. Удивительно и то, что мозг этих птиц уменьшился по сравнению с массой тела, как у домашних кур.

Это уменьшение было особенно заметно в примитивном стволе мозга, который участвует в реакции на стресс. По словам исследователей, у менее робких птиц этот ствол стал заметно меньше. Эффект был продемонстрирован в тестах, в которых птицы подвергались воздействию потенциально пугающих стимулов, таких как мигающий свет. Курицы с уменьшившимся мозгом учились быстрее игнорировать стимул. Однако другие функции мозга, такие как ассоциативное обучение, заметно не пострадали.

«Наше исследование не только проливает свет на возможный процесс, посредством которого курицы — и, возможно, другие виды — становятся одомашненными. Оно также может дать новое понимание того, как структура мозга связана с различиями в поведении между людьми и видами», — говорит Йенсен.

Узнайте, как прекрасные расписные малюры распознают подкидышей.