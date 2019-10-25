Орлица разорила сибирских орнитологов, улетев в страну с дорогим роумингом

«Орлы летят на зимовку, на пути их подстерегают всякие опасности: ЛЭП, придурки с ружьями, яды, отравленные приманки для хищников и другие опасности. В этом и заключается суть нашей работы: нам надо увидеть, по каким миграционным путям летят орлы, сосредоточиться на них и смотреть, чтобы на этих путях нашим птицам ничего не угрожало», – говорит Елена Шнайдер, сотрудница Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

Лето степные орлы обычно проводят в России или Казахстане, на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан и Индию, иногда по пути ненадолго останавливаясь в Иране, Таджикистане или Афганистане.

В этом году орнитологи столкнулись с проблемой. Степная орлица по имени Мин, рожденная в Хакасии, за время маршрута умудрилась облететь все мобильные вышки на территории Казахстана и не выходила на связь вплоть до прилета в Иран. В результате ее передатчик начал отправлять сообщения за все время полета сразу. Стоимость одного сообщения из Ирана составляет 49 рублей.