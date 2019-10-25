Орлица разорила сибирских орнитологов, улетев в страну с дорогим роумингом

«Орлы летят на зимовку, на пути их подстерегают всякие опасности: ЛЭП, придурки с ружьями, яды, отравленные приманки для хищников и другие опасности. В этом и заключается суть нашей работы: нам надо увидеть, по каким миграционным путям летят орлы, сосредоточиться на них и смотреть, чтобы на этих путях нашим птицам ничего не угрожало», – говорит Елена Шнайдер, сотрудница Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.
Лето степные орлы обычно проводят в России или Казахстане, на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан и Индию, иногда по пути ненадолго останавливаясь в Иране, Таджикистане или Афганистане.
В этом году орнитологи столкнулись с проблемой. Степная орлица по имени Мин, рожденная в Хакасии, за время маршрута умудрилась облететь все мобильные вышки на территории Казахстана и не выходила на связь вплоть до прилета в Иран. В результате ее передатчик начал отправлять сообщения за все время полета сразу. Стоимость одного сообщения из Ирана составляет 49 рублей.
Это привело к тому, что годовой бюджет на смс закончился за 9,5 месяцев. Ученые экстренно объявили акцию «Закинь орлу на мобилку». По состоянию на 25 октября, они собрали около 100 тысяч рублей.
Ученые рассчитывают, что по результатам акции им хватит средств, чтобы обеспечить связь с орлами. До конца года орлы должны потратить еще 135 тысяч рублей.