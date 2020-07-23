Орнитологи пять лет прожили на необитаемом острове, чтобы спасти морских птиц

Социальное привлечение стало стратегией ученых и в борьбе за выживание китайской хохлатой крачки. Эта методика состоит в том, чтобы заманить определенный вид для гнездования в заранее выбранных орнитологами местах. Для этого ученые использовали муляжи крачек и динамики для воспроизведения их голосов.

Работы начались весной 2013 года на острове Тидунь Дао, который принадлежит к архипелагу Цзюшань. Исследователи отмечают, что это место было выбрано на основании нескольких критериев: отсутствие человеческой деятельности и млекопитающих хищников; доступность участка; наличие густой растительности на вершине острова, что позволяло наблюдателям колоний жить на острове, не беспокоя гнездящихся птиц; близость к другому острову, где раньше гнездились колонии крачек.

Прежде чем начать заманивать крачек, ученые вытравили на острове рисовых крыс (Rattus losta), которые могли мешать гнездованию и охотиться на яйца птиц. Затем исследователи очистили местность от растительности, выкорчевав высокие травы и подготовив места для гнездования. Наконец, на месте были установлены 350 пластиковых муляжей больших хохлатых крачек (Thalasseus bergii) и 50 муляжей китайских хохлатых крачек, а также два динамика для проигрывания их голосов, работающих от солнечных батарей.