Орнитологи пять лет прожили на необитаемом острове, чтобы спасти морских птиц

Мировая популяция китайской хохлатой крачки (Thalasseus bernsteini), находящейся под угрозой полного исчезновения, увеличилась более чем вдвое благодаря усилиям международной группы ученых из Китая, США, Тайваня и Японии.
Около трети видов морских птиц находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Сокращение их популяции связано с распространением инвазивных видов, чрезмерной эксплуатацией морских ресурсов, гибелью от рыболовецких снастей и климатическими изменениями.
Впервые описанная в 1863 году, китайская хохлатая крачка является возможно одним из самых угрожаемых видов морских птиц в мире. В 1937 году вдоль побережья китайской провинции Шаньдун был проведен подсчет численности крачек и обнаружена всего 21 особь. В 2000 году несколько гнездящихся пар были найдены на архипелаге Мацзу в северной части Тайваньского пролива.
Открытие стало большой новостью в мире орнитологии, поскольку этот вид считался давно вымершим. В последующие годы китайская хохлатая крачка была обнаружена в пяти местах: три из них находятся вдоль китайского побережья, одно — на необитаемом острове у юго-западного побережья Южной Кореи и еще одно — на острове Пэнху на Тайване.
Социальное привлечение стало стратегией ученых и в борьбе за выживание китайской хохлатой крачки. Эта методика состоит в том, чтобы заманить определенный вид для гнездования в заранее выбранных орнитологами местах. Для этого ученые использовали муляжи крачек и динамики для воспроизведения их голосов.
Работы начались весной 2013 года на острове Тидунь Дао, который принадлежит к архипелагу Цзюшань. Исследователи отмечают, что это место было выбрано на основании нескольких критериев: отсутствие человеческой деятельности и млекопитающих хищников; доступность участка; наличие густой растительности на вершине острова, что позволяло наблюдателям колоний жить на острове, не беспокоя гнездящихся птиц; близость к другому острову, где раньше гнездились колонии крачек.
Прежде чем начать заманивать крачек, ученые вытравили на острове рисовых крыс (Rattus losta), которые могли мешать гнездованию и охотиться на яйца птиц. Затем исследователи очистили местность от растительности, выкорчевав высокие травы и подготовив места для гнездования. Наконец, на месте были установлены 350 пластиковых муляжей больших хохлатых крачек (Thalasseus bergii) и 50 муляжей китайских хохлатых крачек, а также два динамика для проигрывания их голосов, работающих от солнечных батарей.
Муляжи намного более распространенных больших хохлатых крачек были установлены из-за того, что китайские хохлатые крачки охотнее селились в колониях своих родственников, что повышало шансы на их привлечение.
Крачки обоих видов начали появляться на острове уже в 2013 году. К августу было зафиксировано 3300 больших и 19 китайских крачек. По крайней мере две пары китайских крачек загнездились и вывели одного птенца. В 2014 году крачки прибыли на Тидунь Дао в начале мая, а большинство откладывало яйца к концу мая. На своем пике колония включала около 4000 больших и 43 китайских крачки. В следующем году колония китайских крачек пополнилась 16 новыми птенцами, а в 2016 году остров был внезапно заброшен птицами.
Причиной этого исчезновения оказались килеватые лазающие полозы (Elaphe carinata) — змеи, обитающие в Юго-Восточной и Восточной Азии. Полозы проникали в гнезда птиц и уничтожали отложенные яйца. Ученым удалось выловить змей, и в 2017 и 2018 году китайские крачки вновь смогли вывести по несколько птенцов.
Кроме того, ученые сообщают, что за пять лет наблюдений на острове они предотвратили в общей сложности 13 попыток рыбаков высадиться на Тиндунь Дао. В 28 случаях исследователям удавалось предотвратить приближение к острову крупных судов, волны от которых могли повредить колонии птиц.
Усилия ученых привели к тому, что общая численность китайских хохлатых крачек увеличилась с 50 особей до более чем 100. Это все еще очень маленькая цифра, однако она внушает надежду, что китайским крачкам удастся выжить. Авторы рекомендуют продолжить работу по восстановлению смешанных колоний крачек по всему побережью Восточно-Китайского моря.
«Этот вид еще далек от того, чтобы быть в безопасности от вымирания, но в настоящее время популяция насчитывает более 100 взрослых особей, а будущее гораздо ярче, чем 10 лет назад», — заключает соавтор проекта Дэн Роби.
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