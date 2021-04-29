Пара туканов разочаровала японский зоопарк

В 2013 году зоопарк Саппоро приобрел двух туканов: самца Тото и самку Поко. В 2016 году они достигли половой зрелости, и сотрудники зоопарка ожидали, что те начнут приносить потомство. Эти яркие птицы с эффектным крупным клювом очень нравятся посетителям. Чтобы создать туканам все условия, смотрители увеличили размер гнезда и поменяли рацион. В свою очередь птицы проявляли некоторые признаки «ухаживания». Тото, более крупный, угощал миниатюрную Поко едой, а когда та покидала гнездо, нередко сопровождал ее.

Правда, никто не видел, чтобы они садились друг на друга, но, возможно, они делали это ночью – по крайней мере яйца появлялись регулярно. Однако все они были нежизнеспособными. Отчаявшись, зоопарк провел анализ ДНК пернатых, и оказалось, что обе птицы являются самками.

Между тем сама ситуация не является такой уж необычной. У птенцов туканов пол определить по внешним признакам нельзя, и ошибка зоопарка только в том, что он не провел анализ ДНК сразу. Все остальные явления – не редкость в мире дикой природы. Не только птицы, но и млекопитающие, и другие животные могут «флиртовать» и даже вступать в сексуальный контакт с представителями своего пола.