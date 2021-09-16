Пеликана видели? Интересные факты о баба-птицах
Перед вами баба-птица! Не волнуйтесь, никакого сексизма и даже иронии в помине нет, скорее наоборот. Пеликаны издавна обитают в Индии, а на хинди слово «baba» означает «отец» или «святой» – то есть почтенный и уважаемый гуру, лидер. Почему прозвище «баба-птица» распространено при этом в русском языке и есть ли тут связь с хинди, объяснить при этом сложно. Так или иначе, нетривиальная внешность, внушительный размер и интересное поведение легко выделяют пеликана среди других представителей животного мира.
Есть поверье, что эти птицы кормят детей собственными внутренностями. Очень удобно: раз! – и накормил, летать за едой никуда не надо! Конечно же, это выдумки. Пеликаны живут большими колониями, в которых полно голодных клювов. И, чтобы не делиться с соседями, эти птицы выбрали оптимальную стратегию: родители прячут вкусняшки, принесенные с рыбалки, глубоко в зобе, и только избранным есть доступ внутрь.
Вообще жизнь всех восьми видов пеликанов (именно столько живет на нашей планете на пяти континентах) полна интересных моментов. Смотрите сами:
Благодаря своей исключительной плавучести, пеликаны совсем не умеют нырять – кроме пары счастливчиков. Это американский бурый пеликан и его близкий родственник – перуанский. Для этого им приходится подниматься в воздух и стремительно бросаться вниз, закручиваясь по спирали.
Пеликаны примечательны социальным поведением. Их стая – пример в своем роде социалистического общества.
Грузные на первый взгляд пеликаны обладают феноменальными летными способностями! Размах широких крыльев – до 3,5 метров, а ячеистая структура костей доведена до совершенства.
Важным шагом в привлечении внимания к проблеме сокращения численности пеликанов должен стать совместный проект творческого коллектива Monticola Films (съемочная группа фильма «Пеликаний остров»), Московского Зоопарка, медиагруппы «Красный квадрат» и Союза фотографов дикой природы России – фотовыставка, посвященная пеликанам.
Благодаря талантливым работам российских фотографов человек сможет ближе познакомиться с птицей, занесенной в Красные книги разных стран и Международного союза охраны природы, и понять, как можно помочь этой невероятной популяции.
У вас есть прекрасная возможность стать одним из участников фотовыставки! Для этого необходимо прислать на рассмотрение свои снимки пеликанов на воле до 31 сентября 2021 года.
Присылайте свои работы до 1 сентября 2021 года на почту zubr10@mail.ru и pelecanus.photo@gmail.com с пометкой в теме письма «Фотографии для выставки пеликанов».
Требования к присылаемым работам:
- Вы являетесь автором фотографии.
- Превью присылаемых работ должно быть не ниже 1900 пикселей по большей стороне.
- Фотографии должны сопровождаться коротким текстовым описанием места и условий съемки.
Предпочтение будет отдаваться розовым и кудрявым пеликанам, но это не значит, что остальные пеликаны будут обделены вниманием! Выставка носит некоммерческий характер, а также не является фотоконкурсом. Присланные работы будут использоваться только для выставки, без передачи прав третьим лицам. Все авторы, чьи работы отберут на выставку, будут оповещены.