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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Пеликана видели? Интересные факты о баба-птицах

Надежда Дорофеева
16 сентября 2021
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Розовый пеликан терпеливо ждет, пока птенец выискивает в зобе родителя рыбу. Иногда, насытившись, маленькие птенцы так и засыпают, повиснув на клюве взрослой птицы.
Фото: Надежда Дорофеева
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Птенцы розовых пеликанов спасаются от жары в тени скрадка (заранее подготовленный и замаскированный домик для съемки) кинооператора.
Фото: Михаил Родионов
Мы собрали удивительные факты о пеликанах – обо всех восьми видах! А заодно предлагаем вам поучаствовать в фотовыставке, посвященной этим птицам.

Перед вами баба-птица! Не волнуйтесь, никакого сексизма и даже иронии в помине нет, скорее наоборот. Пеликаны издавна обитают в Индии, а на хинди слово «baba» означает «отец» или «святой» – то есть почтенный и уважаемый гуру, лидер. Почему прозвище «баба-птица» распространено при этом в русском языке и есть ли тут связь с хинди, объяснить при этом сложно. Так или иначе, нетривиальная внешность, внушительный размер и интересное поведение легко выделяют пеликана среди других представителей животного мира.

Есть поверье, что эти птицы кормят детей собственными внутренностями. Очень удобно: раз! – и накормил, летать за едой никуда не надо! Конечно же, это выдумки. Пеликаны живут большими колониями, в которых полно голодных клювов. И, чтобы не делиться с соседями, эти птицы выбрали оптимальную стратегию: родители прячут вкусняшки, принесенные с рыбалки, глубоко в зобе, и только избранным есть доступ внутрь.

Вообще жизнь всех восьми видов пеликанов (именно столько живет на нашей планете на пяти континентах) полна интересных моментов. Смотрите сами:

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Во-первых, пеликаны распространены и даже гнездятся в России. Причем не только на самых южных границах, но и в Челябинской области, под Новосибирском и Омском, в Алтайском крае… Если бы пеликаны в целом не избегали снега, то они могли бы отлично маскироваться на нем – как этот кудрявый пеликан из Алтайского края.
Фото: Владимир Маер
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Клюв – гордость пеликана и предмет зависти всех рыбоядных птиц (если бы они умели завидовать): он достигает в длину почти полуметра, а емкость мешка составляет около 10 литров. Такой инструмент необходимо держать в чистоте и регулярно разминать. Такой разминкой и занимается кудрявый пеликан на фото.
Фото: Виктор Тяхт
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Пеликаны – единственные птицы, способные к организованной коллективной охоте. В данный момент группа розовых пеликанов черпает косяк рыб, загнав его на мелководье.
Фото: Надежда Дорофеева

Благодаря своей исключительной плавучести, пеликаны совсем не умеют нырять – кроме пары счастливчиков. Это американский бурый пеликан и его близкий родственник – перуанский. Для этого им приходится подниматься в воздух и стремительно бросаться вниз, закручиваясь по спирали. 

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Дмитрий Елисеев Удар о воду с разгона получается такой сильный, что рыба, прежде чем быть съеденной, обычно оказывается оглушена.

Пеликаны примечательны социальным поведением. Их стая – пример в своем роде социалистического общества. 

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В стае пеликанов нет вожака; решения лететь на рыбалку или спасаться бегством принимаются в соответствии со временем суток и поведением большинства. В колонии есть некоторое разделение на группы, например, семейные пары держатся вместе, бездетная молодежь – в стороне. Не обходится и без стычек: то соседние пары не поделят строительный материал, то птенцы начинают обижать друг друга, а иногда даже взрослые пеликаны весьма агрессивно обращаются с малышами.
Фото: Алексей Школьный
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В пеликаньей колонии есть даже детские сады, в которых, под строгим наблюдением взрослых нянек, подрастающие пеликаны ждут своих родителей с рыбалки. Вот эти черные крепыши – отпрыски розовых пеликанов.
Фото: Надежда Дорофеева

Грузные на первый взгляд пеликаны обладают феноменальными летными способностями! Размах широких крыльев – до 3,5 метров, а ячеистая структура костей доведена до совершенства. 

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Пеликаны научились использовать движение воздуха около воды, буквально глиссируя у поверхности водного зеркала. Долетев до обрыва или холма, птицы, будто в водовороте, поднимаются ввысь, искусно следуя течению ветра.
Фото: Виктор Тяхт
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Эти птицы (например, как четыре розовых пеликана на фото) охотно используют в своих полетах восходящие потоки нагретого воздуха, называемые термиками. Поднявшись на огромную высоту и планируя на расправленных крыльях от одного термика до другого, пеликаны экономят силы и преодолевают таким образом огромные расстояния.
Фото: Роман Аношин

Важным шагом в привлечении внимания к проблеме сокращения численности пеликанов должен стать совместный проект творческого коллектива Monticola Films (съемочная группа фильма «Пеликаний остров»), Московского Зоопарка, медиагруппы «Красный квадрат» и Союза фотографов дикой природы России – фотовыставка, посвященная пеликанам.

Благодаря талантливым работам российских фотографов человек сможет ближе познакомиться с птицей, занесенной в Красные книги разных стран и Международного союза охраны природы, и понять, как можно помочь этой невероятной популяции.

У вас есть прекрасная возможность стать одним из участников фотовыставки! Для этого необходимо прислать на рассмотрение свои снимки пеликанов на воле до 31 сентября 2021 года.

Присылайте свои работы до 1 сентября 2021 года на почту zubr10@mail.ru и pelecanus.photo@gmail.com с пометкой в теме письма «Фотографии для выставки пеликанов».

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Олег Панов Биолог и художник-анималист Александра Марченко знакомится с розовым пеликаном в Намибии.

Требования к присылаемым работам:

  • Вы являетесь автором фотографии.
  • Превью присылаемых работ должно быть не ниже 1900 пикселей по большей стороне.
  • Фотографии должны сопровождаться коротким текстовым описанием места и условий съемки.

Предпочтение будет отдаваться розовым и кудрявым пеликанам, но это не значит, что остальные пеликаны будут обделены вниманием! Выставка носит некоммерческий характер, а также не является фотоконкурсом. Присланные работы будут использоваться только для выставки, без передачи прав третьим лицам. Все авторы, чьи работы отберут на выставку, будут оповещены.

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