Пеликана видели? Интересные факты о баба-птицах

Перед вами баба-птица! Не волнуйтесь, никакого сексизма и даже иронии в помине нет, скорее наоборот. Пеликаны издавна обитают в Индии, а на хинди слово «baba» означает «отец» или «святой» – то есть почтенный и уважаемый гуру, лидер. Почему прозвище «баба-птица» распространено при этом в русском языке и есть ли тут связь с хинди, объяснить при этом сложно. Так или иначе, нетривиальная внешность, внушительный размер и интересное поведение легко выделяют пеликана среди других представителей животного мира.

Есть поверье, что эти птицы кормят детей собственными внутренностями. Очень удобно: раз! – и накормил, летать за едой никуда не надо! Конечно же, это выдумки. Пеликаны живут большими колониями, в которых полно голодных клювов. И, чтобы не делиться с соседями, эти птицы выбрали оптимальную стратегию: родители прячут вкусняшки, принесенные с рыбалки, глубоко в зобе, и только избранным есть доступ внутрь.

Вообще жизнь всех восьми видов пеликанов (именно столько живет на нашей планете на пяти континентах) полна интересных моментов. Смотрите сами: