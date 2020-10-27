Пернатые эгоисты: как кукушата избавляются от соперников
Известно, что кукушки никогда не высиживают свои яйца сами, а подкладывают их в гнезда других видов птиц. Когда же кукушонок вылупляется, он избавляется от конкурентов за пищу. Все находящиеся в гнезде яйца, одно за другим, он выталкивает из гнезда.
Птенец кукушки развивается в яйце гораздо быстрее птенцов других видов птиц, приблизительно за 12,5 суток. Вылупившийся кукушонок имеет очень чувствительную спину. Как только он касается ей других яиц, он начинает выгибать спину и подниматься на лапках, стремясь вытолкнуть все яйца или других птенцов из гнезда. После этого кукушонок начнет непрестанно просить еды, тем самым отвлекая родителей от их упавших птенцов. Так, кукушонок будет быстро расти и на 20-22 стуки покинет гнездо, будучи в два-три раза больше своих родителей по размеру.
Интересно, что вылупившийся кукушонок, как правило, бывает очень похож на птенцов хозяев. Это так, поскольку мать-кукушка заранее выбирает птиц, которым собирается подбросить свое яйцо. Она внимательно следит за строительством их гнезда и кладкой яиц. Обычно выбор падает на хозяев, откладывающих яйца одинакового с яйцами кукушки размера и цвета.
Дождавшись момента, когда птицы покинут гнездо, кукушка вынимает из него своим загнутым клювом одно яйцо и подкладывает свое. Впрочем, случается и так, что она не успевает подкинуть свое яйцо в нужный момент, и тогда она похищает, разбивает или съедает чужие яйца, вынуждая выбранную птичью пару отложить новые. Таким образом кукушка получает ещё один шанс подкинуть свое яйцо в срок. Обычно за лето кукушке удается отложить 13-20 яиц, но подкинуть получается лишь 2-5 яиц.
Несмотря на то, что кукушки наносят ущерб другим птицам, разоряя их гнезда, они играют и полезную роль. Например, кукушки уничтожают вредителей леса, которых не способны переварить птицы, имеющие нежную пищеварительную систему. Так, они охотно поедают дубовых гусениц и сосновых шелкопрядов.
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