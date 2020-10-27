Пернатые эгоисты: как кукушата избавляются от соперников

Интересно, что вылупившийся кукушонок, как правило, бывает очень похож на птенцов хозяев. Это так, поскольку мать-кукушка заранее выбирает птиц, которым собирается подбросить свое яйцо. Она внимательно следит за строительством их гнезда и кладкой яиц. Обычно выбор падает на хозяев, откладывающих яйца одинакового с яйцами кукушки размера и цвета.

Дождавшись момента, когда птицы покинут гнездо, кукушка вынимает из него своим загнутым клювом одно яйцо и подкладывает свое. Впрочем, случается и так, что она не успевает подкинуть свое яйцо в нужный момент, и тогда она похищает, разбивает или съедает чужие яйца, вынуждая выбранную птичью пару отложить новые. Таким образом кукушка получает ещё один шанс подкинуть свое яйцо в срок. Обычно за лето кукушке удается отложить 13-20 яиц, но подкинуть получается лишь 2-5 яиц.

Несмотря на то, что кукушки наносят ущерб другим птицам, разоряя их гнезда, они играют и полезную роль. Например, кукушки уничтожают вредителей леса, которых не способны переварить птицы, имеющие нежную пищеварительную систему. Так, они охотно поедают дубовых гусениц и сосновых шелкопрядов.

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