Пернатые обжоры: королевские грифы иногда наедаются так, что не могут взлететь

Королевские грифы (Sarcoramphus papa) — самые ярко окрашенные из всех грифов и, пожалуй, самые прожорливые. Как и другие виды грифов, они большую часть дня посвящают питанию, но в отличие от своих собратьев, королевские грифы иногда наедаются так, что не могут двигаться.

Случается, что когда королевским грифам удается завладеть большим количеством пищи, они, не ограничивая себя, стараются съесть её всю. После такой трапезы они не только не могут взлететь, но даже двигаются с трудом, а временами передвижение становится вовсе невозможным. Когда такое происходит, королевские грифы нередко становятся легкой добычей хищных зверей.

Как известно, в рацион грифов входят живые мелкие млекопитающие, змеи и рыба, но их излюбленной пищей остается падаль. Даже название королевских грифов связано с их большой любовью к мертвечине. Дело в том, что в борьбе с другими грифами за падаль, королевский гриф обычно становится победителем. Заметив мертвое животное, королевские грифы слетаются к нему десятками и прогоняют других грифов или же просто отнимают у них добычу.

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