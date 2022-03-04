Пернатый бородач в Грузии проглотил канцелярский нож

Ветеринарам удалось его спасти.

Сотрудники природоохранной организации Nature Conservation Georgia рассказали о незаурядной истории, которая произошла в Грузии в феврале. Житель села Ничбиси Мцхетского района обнаружил на земле изможденного бородача (Gypaetus barbatus), который не мог летать.

Мужчина обратился в Департамент охраны окружающей среды, после чего птицу забрали в Тбилисский зоопарк. Чтобы выяснить, почему бородач чувствует себя плохо, ветеринары сделали рентгеновский снимок. Он показал, что в желудке пернатого находится раскрытый канцелярский нож.

Фото: Nature Conservation Georgia

Команда ветеринаров незамедлительно провела операцию, в ходе которой посторонний предмет смогли извлечь из тела птицы без хирургического вмешательства. В настоящее время бородач проходит курс реабилитации в Тбилисском зоопарке, после чего будет выпущен в дикую природу.

Расходы на исследования и лечение полностью покрыла организация Nature Conservation Georgia.

Бородач – это единственный представитель рода бородачи из семейства ястребиных (Accipitridae). Эти птицы распространены в Южной Европе, Восточной и Южной Африке, Передней и Центральной Азии. В России они встречаются на Кавказе и изредка на Алтае и в Саянах. Размах крыльев взрослых особей составляет 75-80 сантиметров.

Фото: Imran Shah / Flickr

Бородачи являются падальщиками, хотя неоднократно были замечены в охоте на черепах, мелких грызунов и ящериц. Высокая кислотность их желудочного сока позволяет растворять мелкие проглоченные косточки.

По всей видимости, именно с аппетитной костью бородач спутал канцелярский нож. Более крупные кости эти птицы раскалывают, сбрасывая их с высоты на камни и скалы, после чего извлекают из них питательный костный мозг.

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