Первая в мире белая киви умерла в Новой Зеландии

Киви белого цвета по имени Манукура умерла в воскресенье Национальном центре дикой природы Пукаха Маунт Брюс в Новой Зеландии.
Манукура родилась в 2011 году, став первой из трех белых киви, рожденных в неволе. Эта птица относится к виду северный бурый киви (Apteryx mantelli), представители которого, как понятно из названия, имеют темный окрас.
Белая окраска птицы обусловлена редким генетическим изменением под названием лейкизм. Эта мутация вызывает частичную или полную потерю окраски, когда шкура или оперение животного становится белыми, бледными или пятнистыми. Генетическое изменение передается по наследству.
Манукура была доставлена в специализированную клинику Wildbase при университете Мэсси в Палмерстон-Норт после того, как сотрудники центра заметили, что она не ест и теряет вес.
Ветеринары прооперировали и успешно удалили бесплодную яйцеклетку, которая «не могла получиться естественным путем», а в ходе дальнейшей операции удалили ее яйцевод и большую часть левого яичника.
Несмотря на то, что операции прошли успешно, здоровье Манукуры продолжало ухудшаться в течение нескольких недель.
Манукура была известна во всей стране. Она вдохновила писательницу Джой Коули написать детскую книгу «Манукура: белая киви».
Нелетающие киви являются национальным символом Новой Зеландии, и прозвище «киви» даже закрепилось за самими новозеландцами.
Они уникальны тем, что откладывают самые большие яйца по сравнению с размером их тела среди всех видов птиц в мире. В основном они ведут ночной образ жизни, зарываясь в землю и являются единственной известной птицей, у которой на конце клюва есть ноздри, которые она использует для обнюхивания пищи, в том числе почвенных беспозвоночных и фруктов.
Самки у киви крупнее самцов. При этом именно самцы в основном занимаются высиживанием яиц в течение 70-85 дней инкубации. Киви преимущественно моногамны и образуют пару на всю жизнь. В дикой природе киви могут доживать до 50 лет, а один из подвидов с южных островов может дожить до 100 лет.
В дикой природе этим птицам угрожают хищники, включая крыс, кошек, собак, хорьков и опоссумов, и, по оценкам биологов, их осталось менее 70 000. Некоторые подвиды киви находятся под угрозой исчезновения.