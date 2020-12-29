Первая в мире белая киви умерла в Новой Зеландии

Киви белого цвета по имени Манукура умерла в воскресенье Национальном центре дикой природы Пукаха Маунт Брюс в Новой Зеландии.

Манукура родилась в 2011 году, став первой из трех белых киви, рожденных в неволе. Эта птица относится к виду северный бурый киви (Apteryx mantelli), представители которого, как понятно из названия, имеют темный окрас.

Белая окраска птицы обусловлена редким генетическим изменением под названием лейкизм. Эта мутация вызывает частичную или полную потерю окраски, когда шкура или оперение животного становится белыми, бледными или пятнистыми. Генетическое изменение передается по наследству.

Манукура была доставлена ​​в специализированную клинику Wildbase при университете Мэсси в Палмерстон-Норт после того, как сотрудники центра заметили, что она не ест и теряет вес.