Пингвин проглотил монетки и едва не погиб

Монеты содержат большое количества цинка, который при окислении выделяет яд. К счастью, токсикологический анализ Луны оказался хорошим, но желудок Луны еще раздражен, и она возвращается к нормальной диете постепенно.

Из ветеринарной клиники ее уже выписали, и она присоединилась к другим магеллановым пингвинам, живущим в зоопарке. Смотрители просят людей не бросать в вольеры никакие предметы и не подкармливать животных, и этот призыв актуален в зоопарках всего мира.

Недавно в Екатеринбурге белый медведь проглотил детскую игрушку и умер.