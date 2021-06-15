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Птицы

Пингвин проглотил монетки и едва не погиб

Анастасия Баринова
15 июня 2021
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Фото: Point Defiance Zoo & Aquarium
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Фото: Point Defiance Zoo & Aquarium
Кажется, некоторые посетители вовсе не задумываются о том, как безобидные для них предметы могут навредить питомцам зоопарков.

Зоопарк Point Defiance, расположенный в американском городе Такома, рассказал о безответственном поведении посетителей – в результате чьей-то рассеянности или намеренного поступка едва не погиб пингвин.

В конце мая смотрители заметили, что пингвин по кличке Луна не может нормально питаться и отказывается от еды. Ветеринары отправили птицу на рентген, который показал, что в желудке Луны находится две монеты: один цент и один дайм (десятицентовик). Врачи удалили монеты, но сотрудники зоопарка Point Defiance решили обратить внимание своих посетителей и подписчиков на этот случай небрежного отношения к животным.

Монеты содержат большое количества цинка, который при окислении выделяет яд. К счастью, токсикологический анализ Луны оказался хорошим, но желудок Луны еще раздражен, и она возвращается к нормальной диете постепенно. 

Из ветеринарной клиники ее уже выписали, и она присоединилась к другим магеллановым пингвинам, живущим в зоопарке. Смотрители просят людей не бросать в вольеры никакие предметы и не подкармливать животных, и этот призыв актуален в зоопарках всего мира.

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