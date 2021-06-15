Пингвин проглотил монетки и едва не погиб

Зоопарк Point Defiance, расположенный в американском городе Такома, рассказал о безответственном поведении посетителей – в результате чьей-то рассеянности или намеренного поступка едва не погиб пингвин.
В конце мая смотрители заметили, что пингвин по кличке Луна не может нормально питаться и отказывается от еды. Ветеринары отправили птицу на рентген, который показал, что в желудке Луны находится две монеты: один цент и один дайм (десятицентовик). Врачи удалили монеты, но сотрудники зоопарка Point Defiance решили обратить внимание своих посетителей и подписчиков на этот случай небрежного отношения к животным.
Монеты содержат большое количества цинка, который при окислении выделяет яд. К счастью, токсикологический анализ Луны оказался хорошим, но желудок Луны еще раздражен, и она возвращается к нормальной диете постепенно.
Из ветеринарной клиники ее уже выписали, и она присоединилась к другим магеллановым пингвинам, живущим в зоопарке. Смотрители просят людей не бросать в вольеры никакие предметы и не подкармливать животных, и этот призыв актуален в зоопарках всего мира.
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