Пингвин в ботиночках: как в зоопарке заботятся о заболевших птицах

В зоопарке Сент-Луиса обитает несколько пар хохлатых пингвинов (Eudyptes). Самец по имени Энрике — самый старый из них. Ему около 30 лет: при средней продолжительности жизни этих пингвинов около 10 лет его возраст — предельно возможный. Несмотря на это, в 2019 году он создал пару с другой пожилой птицей, самкой по кличке Пэрис.

До самого последнего времени он отличался завидным здоровьем, но в прошлом году у него обнаружился артрит. В результате на ступнях образовались толстые наросты, и ветеринары пытались помочь птице, смазывая их специальными кремами. Однако лекарство смывалось, едва пингвин отправлялся в воду.

Ветеринар Джимми Джонсон решил «мыслить нестандартно»: он вспомнил, что во многих зоопарках животным помогают «человеческие» приспособления. В парке SeaWorld облысевшему пингвину сшили гидрокостюм, а в другом центре, где Джонсон работал прежде, лебедям с артритом надели защитные «тапочки».