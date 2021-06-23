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Птицы

Пингвин в ботиночках: как в зоопарке заботятся о заболевших птицах

Анастасия Баринова
23 июня 2021
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Фото: Joshua Ketelsen/Facebook
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Энрике и Пэрис
Фото: St. Louis Zoo
Новая пара обуви открыла у пингвина «второе дыхание».

В зоопарке Сент-Луиса обитает несколько пар хохлатых пингвинов (Eudyptes). Самец по имени Энрике — самый старый из них. Ему около 30 лет: при средней продолжительности жизни этих пингвинов около 10 лет его возраст — предельно возможный. Несмотря на это, в 2019 году он создал пару с другой пожилой птицей, самкой по кличке Пэрис.

До самого последнего времени он отличался завидным здоровьем, но в прошлом году у него обнаружился артрит. В результате на ступнях образовались толстые наросты, и ветеринары пытались помочь птице, смазывая их специальными кремами. Однако лекарство смывалось, едва пингвин отправлялся в воду.

Ветеринар Джимми Джонсон решил «мыслить нестандартно»: он вспомнил, что во многих зоопарках животным помогают «человеческие» приспособления. В парке SeaWorld облысевшему пингвину сшили гидрокостюм, а в другом центре, где Джонсон работал прежде, лебедям с артритом надели защитные «тапочки».

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Эту же схему решили реализовать и в данном случае. Зоопарк обратился в компанию Thera-Paw, которая производит лечебную обувь для собак и кошек. Оценив свои возможности, специалисты согласились изготовить резиновую обувь для пингвина, и осенью в зоопарк была выслана пара прототипов. После ряда корректировок пингвин получил свою пару ботинок.

Они держатся на липучке, на ночь их снимают. Обувь выполнена в красно-черной гамме, чтобы не сбивать с толку других птиц. На каждом ботинке есть надписи L и R («левый» и «правый»), чтобы смотрителям было удобно обувать своего подопечного.

С тех пор, как Энрике начал пользоваться ботинками, ему больше не нужны лекарства: конструкция позволяет распределять нагрузку тела таким образом, чтобы птица не ощущала дискомфорта. Смотрители отмечают, что пингвин плавает и лазает по камням даже больше, чем раньше.

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