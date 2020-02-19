Пингвиненок-любимчик объедает брата: видео

Субантарктический пингвин (Pygoscelis papua) относится к уязвимым видам. Он обитает в Антарктике и на субантарктических островах, но из-за изменения климата его популяция сокращается. В настоящее время на планете насчитывается до 320 000 пар.
Эти птицы гнездятся колониями, насчитывающими несколько сотен особей. Все пары строго моногамны; пингвины, замеченные в неверности, изгоняются из колонии. В брачный период самка откладывает два яйца весом около 130 г каждое. Родители высиживают их по очереди, меняясь ежедневно. Малыши появляются на свет через 34-36 дней.
Субантарктические пингвины в основном питаются ракообразными и крилем, рыба составляет не более 15% от их рациона. До тех пор, пока птенцы не могут добывать пищу самостоятельно, их кормит или отец, или мать, но это может представлять определенную проблему. Пока один из родителей находится в море, другой заботится о малышах, и кому-то из них может доставаться меньше еды.
Кормление детенышей у пингвинов происходит следующим образом: взрослая особь извергает из клюва полупереваренную и обработанную ферментами кашицу. Судя по видео, которое недавно опубликовал фонд защиты пингвинов, один птенец заметно крупнее другого — вероятно, он первым успевает получить максимум пищи, а его брату или сестре достается меньшая часть.
Тем не менее, спустя месяц после рождения малыши присоединяются к другим птенцам, становясь частью своеобразного «детского сада», и здесь их весовые показатели придут в норму. А через 80 дней с момента появления на свет у пингвинят формируется полноценное оперение, и они уже способны выходить в море наравне со взрослыми.
Посмотрите на пингвинов-героев.