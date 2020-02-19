Пингвиненок-любимчик объедает брата: видео

Эти птицы гнездятся колониями, насчитывающими несколько сотен особей. Все пары строго моногамны; пингвины, замеченные в неверности, изгоняются из колонии. В брачный период самка откладывает два яйца весом около 130 г каждое. Родители высиживают их по очереди, меняясь ежедневно. Малыши появляются на свет через 34-36 дней.

Субантарктические пингвины в основном питаются ракообразными и крилем, рыба составляет не более 15% от их рациона. До тех пор, пока птенцы не могут добывать пищу самостоятельно, их кормит или отец, или мать, но это может представлять определенную проблему. Пока один из родителей находится в море, другой заботится о малышах, и кому-то из них может доставаться меньше еды.

Кормление детенышей у пингвинов происходит следующим образом: взрослая особь извергает из клюва полупереваренную и обработанную ферментами кашицу. Судя по видео, которое недавно опубликовал фонд защиты пингвинов, один птенец заметно крупнее другого — вероятно, он первым успевает получить максимум пищи, а его брату или сестре достается меньшая часть.