Пингвины-геи выкрали яйцо у пингвинов-лесбиянок в голландском зоопарке

Пара черноногих пингвинов (Spheniscus demersus) выкрала яйцо у других птиц в зоопарке Диренпарк в Амерсфорте. Однако в попытке стать родителями они, вероятно, выбрали не ту цель, поскольку пострадавшая пара пингвинов тоже составляет однополую пару — только не самцов, а самок.

Подобная история уже происходила с этими же пингвинами-геями в ноябре прошлого года. Они также выкрали яйцо, которое в итоге не вылупилось. Смотритель зоопарка Сандер Дрост уверен, что так случится и в этот раз.