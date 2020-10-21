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Птицы

Пингвины-геи выкрали яйцо у пингвинов-лесбиянок в голландском зоопарке

National Geographic Россия
21 октября 2020
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Фото: dierenparkamersfoort.nl
Пара отчаянно пытается стать отцами.

Пара черноногих пингвинов (Spheniscus demersus) выкрала яйцо у других птиц в зоопарке Диренпарк в Амерсфорте. Однако в попытке стать родителями они, вероятно, выбрали не ту цель, поскольку пострадавшая пара пингвинов тоже составляет однополую пару — только не самцов, а самок. 

Подобная история уже происходила с этими же пингвинами-геями в ноябре прошлого года. Они также выкрали яйцо, которое в итоге не вылупилось. Смотритель зоопарка Сандер Дрост уверен, что так случится и в этот раз. 

«Пингвины обычно размножаются два раза в год. Может быть, однажды мы встретим цыпленка, который вылупился у гей-пары. Кто знает, возможно, они добьются успеха в следующем году», — Сандер Дрост.

Сотрудники зоопарка сообщают, что пингвины-геи очень внимательно следят за украденным яйцом, высиживая его по очереди. В тот момент, когда один из самцов свободен, он может заняться кормлением. 

По словам Дроста, это доминирующая пара в вольере из 17 пингвинов Диренпарка. «У каждой пары в вольере есть собственное убежище, но эта пара реквизировала два», — отмечает он.

Это не первый случай, когда однополая пара пингвинов пытается вылупить яйцо. В августе этого года это удалось самкам Электре и Виоле в Океанографическом аквариуме в Валенсии. 

Однополые пары встречаются в природе у более чем 450 видов. До сих пор не существует общепринятого объяснения, основанного на неврологических, химических или поведенческих факторах, чтобы объяснить, почему некоторые животные являются гомосексуальными, а другие — гетеросексуальными. 

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