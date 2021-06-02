Пингвины на минных полях: опыт Великобритании

Не возражали против минных полей и местные жители: им хватало места для жизни, при этом они наслаждались тишиной и покоем при отсутствии туристов.

В 1998 году Британское правительство ратифицировало Оттавский договор, требующий удаления всех мин. Работы удалось начать в 2009 году. Особую сложность представляло обнаружение: хорошо себя зарекомендовавшая технология поиска с помощью крыс, применявшаяся в Мозамбике, Камбодже и Танзании, здесь не сработала из-за сильного ветра.