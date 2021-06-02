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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Птицы

Пингвины на минных полях: опыт Великобритании

Анастасия Баринова
02 июня 2021
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Хохлатый пингвин
Фото: Ben Tubby/Flickr.com
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Фото: Christopher Michel/Flickr.com
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Субантарктический пингвин
Фото: Falkland Islands Tourist Board
Для птиц случайно была создана заповедная территория.

В 1982 году Аргентина и Великобритания вели войну за две британские заморские территории в Южной Атлантике. Боевые действия продолжались всего 10 недель, однако за это время аргентинские войска заложили на Фолклендских островах 30 000 наземных мин. Победившие британцы приступили к разминированию, но после нескольких трагических происшествий эти операции прекратились. Население Фолклендских островов составляет около 4000 человек, и для их безопасности минные поля были огорожены забором. Так эта территория случайно стала заповедной.

Новые условия особенно оценили пингвины. На Фолклендских островах встречается пять видов этих птиц: королевский (Aptenodytes patagonicus), субантарктический (Pygoscelis papua), магелланов (Spheniscus magellanicus), хохлатый (Eudyptes chrysocome) и златовласый (Eudyptes chrysolophus). Самый миниатюрный из них, хохлатый, весит не более 2,7 кг; самый массивный, королевский, имеет вес до 18 кг, и даже этого недостаточно, чтобы мина среагировала. А поскольку наземных млекопитающих на островах нет — по факту мины уже никому не были способны причинить вреда.

Не возражали против минных полей и местные жители: им хватало места для жизни, при этом они наслаждались тишиной и покоем при отсутствии туристов.

В 1998 году Британское правительство ратифицировало Оттавский договор, требующий удаления всех мин. Работы удалось начать в 2009 году. Особую сложность представляло обнаружение: хорошо себя зарекомендовавшая технология поиска с помощью крыс, применявшаяся в Мозамбике, Камбодже и Танзании, здесь не сработала из-за сильного ветра.

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Из-за климатических условий, состава грунта и других факторов операции в основном проводились вручную: саперы копали землю. Самым проблемным участком стал Йорк-Бей, где минное поле располагается среди песчаных дюн. Массивы песка перемещали мины или глубоко зарывали их. Здесь была применена бронетехника, и для того, чтобы не навредить пингвинам, операция проводилась зимой, когда птицы отправляются в море.

Разминирование закончилось в октябре 2020 года. Теперь сюда снова вернулись туристы, а численность пингвинов не вызывает опасения: около миллиона особей считают Фолклендские острова своим домом. «Пиковый период» — с ноября по февраль, но некоторые живут на суше круглый год, и туристическая организация архипелага, рекламируя его, называет пингвинов достопримечательностью номер один.

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История — на втором месте. В память о войне с Аргентиной создан мемориальный комплекс и, кроме того, острова нередко становились местом кораблекрушений и морских приключений.

Знаете ли вы, что часть Фолклендских островов в древности была разрушена гигантским цунами?

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