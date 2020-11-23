Пингвинята появляются на свет: видео от пингвина-шпиона

Отрывок видео взят из документального сериала о дикой природе Spy in the Wild. Авторы сериала использовали 50 сверхреалистичных аниматронных зверей-шпионов, которые «под прикрытием» наблюдают за жизнью десятков разных животных глазами им подобных.

В этот раз мы получили шанс понаблюдать за жизнью большой колонии императорских пингвинов «изнутри». Это волнительное время – наступает момент вылупления птенцов из яиц, о которых вот уже пару месяцев заботятся самцы, отпустив изнуренных самок в море кормиться и набираться сил. Однако не все пингвины здесь – то, чем кажутся. Один из них, плавно скользящий на брюхе между толпой рослых антарктических птиц – это аниматронный шпион, оснащенный сразу двумя камерами: одна вмонтирована в его грудь, а другая – в зоркие глаза. Не волк в овечьей шкуре, конечно, но партизан в чужом оперении – вполне! Этому роботу под прикрытием предстоит запечатлеть знаменательное событие – рождение птенцов на свет.

Вот яйцо, скрытое между лапами у заботливого отца под наседной сумкой (складкой кожи, которая служит защитным чехлом для хрупкого яйца), начинается трескаться. Сквозь трещину в скорлупе начинают показываться крохотные коготки, глаз и клочок влажных перьев – вылупление птенца может занять несколько часов. Все это время отец регулярно заглядывает себе под наседную сумку, чтобы следить за прогрессом. Когда малыш выбирается из скорлупы и открывает глаза, первое, что он видит – склонившегося над ним папашу, внимательно разглядывающего свое чадо. В этот момент между детенышем и самцом возникает та особенная связь, благодаря которой даже позже в толпе других птиц они не потеряют друг друга.