Пингвинята появляются на свет: видео от пингвина-шпиона

Отрывок видео взят из документального сериала о дикой природе Spy in the Wild. Авторы сериала использовали 50 сверхреалистичных аниматронных зверей-шпионов, которые «под прикрытием» наблюдают за жизнью десятков разных животных глазами им подобных.
В этот раз мы получили шанс понаблюдать за жизнью большой колонии императорских пингвинов «изнутри». Это волнительное время – наступает момент вылупления птенцов из яиц, о которых вот уже пару месяцев заботятся самцы, отпустив изнуренных самок в море кормиться и набираться сил. Однако не все пингвины здесь – то, чем кажутся. Один из них, плавно скользящий на брюхе между толпой рослых антарктических птиц – это аниматронный шпион, оснащенный сразу двумя камерами: одна вмонтирована в его грудь, а другая – в зоркие глаза. Не волк в овечьей шкуре, конечно, но партизан в чужом оперении – вполне! Этому роботу под прикрытием предстоит запечатлеть знаменательное событие – рождение птенцов на свет.
Вот яйцо, скрытое между лапами у заботливого отца под наседной сумкой (складкой кожи, которая служит защитным чехлом для хрупкого яйца), начинается трескаться. Сквозь трещину в скорлупе начинают показываться крохотные коготки, глаз и клочок влажных перьев – вылупление птенца может занять несколько часов. Все это время отец регулярно заглядывает себе под наседную сумку, чтобы следить за прогрессом. Когда малыш выбирается из скорлупы и открывает глаза, первое, что он видит – склонившегося над ним папашу, внимательно разглядывающего свое чадо. В этот момент между детенышем и самцом возникает та особенная связь, благодаря которой даже позже в толпе других птиц они не потеряют друг друга.
Новоявленный отец маленькими шажочками, удерживая пингвиненка под наседной сумкой, подходит к своему соседу, который все еще ожидающе смотрит на свое яйцо. Едва появившийся на свет птенец начинает громко и нетерпеливо пищать, будто подгоняя своего засидевшегося в яйце сородича выбраться наружу. Вскоре пингвинята начнут вылупляться один за другим, и их гомон оживит всю колонию, до этого замершую в ожидании.
Если птенец вылупился раньше, чем вернулась из моря самка, то отец кормит его собственным «молоком» — особым соком, который производит желудок и пищевод пингвина, а точнее эзофагиальная железа. На этой пище птенец может продержаться несколько дней, однако дальнейшее его выживание целиком и полностью зависит от своевременного возвращения матери. Самки около трёх недель кормят птенцов полупереваренной пищей, кашицей из криля и рыб, запасённой в путешествии по морю и тем же самым молоком.
Самки возвращаются, когда силы самцов уже на исходе. Тогда матери впервые встречаются с птенцами и берут на себя часть обязанностей по их кормлению. Месяцами родители будут по очереди нянчиться с малышами и добывать для них еду. В сентябре мать с отцом оставят птенцов в «яслях» и уже вдвоем отправятся ловить рыбу, чтобы утолить нарастающий голод.