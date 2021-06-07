Почему грифы два месяца высиживали искусственное яйцо

Зоопарк Атланты рассказал о радостном событии: пара африканских ушастых грифов (Torgos tracheliotus) впервые стала родителями. 16-летний Анубис и 18-летняя Амана содержатся в зоопарке в рамках программы по восстановлению вымирающих видов птиц. Они были специально отобраны по рекомендации природоохранных организаций, подбирающих самые здоровые пары, однако на протяжении восьми лет грифы потомства не давали. Амана более десяти раз откладывала яйца, но те были неоплодотворенными и, следовательно, нежизнеспособными.

В начале марта назад смотрители заметили очередное отложенное яйцо – но на этот раз оттуда должен был вылупиться птенец. Зоопарк решил не рисковать: слишком велики шансы на то, что неопытные родители Анубис и Амана случайно разобьют яйцо или не уделят должного внимания насиживанию. Поэтому зоопарк пошел на хитрость: сотрудники заменили яйцо искусственным, а настоящее поместили в инкубатор со всеми надлежащими условиями для развития яйца.