Почему грифы два месяца высиживали искусственное яйцо

Зоопарк Атланты рассказал о радостном событии: пара африканских ушастых грифов (Torgos tracheliotus) впервые стала родителями. 16-летний Анубис и 18-летняя Амана содержатся в зоопарке в рамках программы по восстановлению вымирающих видов птиц. Они были специально отобраны по рекомендации природоохранных организаций, подбирающих самые здоровые пары, однако на протяжении восьми лет грифы потомства не давали. Амана более десяти раз откладывала яйца, но те были неоплодотворенными и, следовательно, нежизнеспособными.
В начале марта назад смотрители заметили очередное отложенное яйцо – но на этот раз оттуда должен был вылупиться птенец. Зоопарк решил не рисковать: слишком велики шансы на то, что неопытные родители Анубис и Амана случайно разобьют яйцо или не уделят должного внимания насиживанию. Поэтому зоопарк пошел на хитрость: сотрудники заменили яйцо искусственным, а настоящее поместили в инкубатор со всеми надлежащими условиями для развития яйца.
Спустя 54 дня на свет появился птенец, но еще десять дней он оставался под присмотром людей. Все это время Анубис и Амана готовились к пополнению своего семейства, окружив «пустышку» заботой. В один из дней смотрители снова произвели замену, представив малыша его родителям. Это был еще один рискованный момент, но зоотехники уже могли бы спасти окрепшего птенца в случае, если бы мать и отец его отвергли.
Опасения оказались напрасными: инстинкт обеих птиц сработал так, как задумано природой. Первым с малышом познакомился Анубис: его партнерша крупнее и агрессивнее. Отец сразу же принял детеныша и даже некоторое время не подпускал к нему Аману, пока не убедился, что та испытывает те же родительские чувства.
Сейчас птенцу уже полтора месяца, и ежедневные взвешивания показывают, что он совершенно здоров. Зоопарк отмечает, что это дает сразу два повода для радости: помимо того, что удалось продолжить род редких грифов, этот птенец – первый в зоопарке, который относится к вымирающим видам.
Зоопарк Атланты демонстрирует успехи в воспроизводстве разных представителей фауны, и особенно комфортно там чувствуют себя лемуры.