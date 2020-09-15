Поганки – одни из самых заботливых родителей на планете

Обитающие почти на всех континентах поганки — одни из самых заботливых родителей в животном мире. После появления на свет птенцов эти птицы несколько недель возят их у себя на спине, где малышам уютно и безопасно. Такое поведение дает возможность родителям молодых поганок высидеть остальные яйца, ведь птенцы у этих птиц вылупляются в разные сроки.

Пока кто-то из родителей плавает с птенцами, другой в это время ищет пищу. Обычно поганки питаются водными членистоногими или мелкой рыбой. А также часто едят собственные мелкие перышки и скармливают их своим птенцам. Перья образуют в желудке мягкую выстилку, которая время от времени отрыгивается. По одной из версий ученых, таким образом птица защищает свой и желудок птенцов от проглоченных рыбьих костей.

Интересно, что поганки появляются на свет на плавучем гнезде. Родители строят большие, плавающие на поверхности воды гнезда из гниющих растений. А чтобы гнездо не унесло течением, птицы прикрепляют его к тростнику или другим водным растениям.

На видео вы можете увидеть большую поганку, или чомгу (Podiceps cristatus), с птенцами на спине: