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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Птицы

Поганки – одни из самых заботливых родителей на планете

Софья Демьянец
15 сентября 2020
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Птенцы поганок катаются на спине родителей от 44 до 79 дней
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Несмотря на то, что большую часть времени малыши проводят на родителях, они с самого рождения хорошо ныряют и плавают
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В период, пока птенцы ездят на спине родителей, они часто борются за пищу. Однако родители не вмешиваются. Зачастую эти поединки заканчиваются смертью для одного из птенцов, как правило, самого слабого
Эти птицы катают детёнышей на своей спине и кормят их своими перьями.

Обитающие почти на всех континентах поганки — одни из самых заботливых родителей в животном мире. После появления на свет птенцов эти птицы несколько недель возят их у себя на спине, где малышам уютно и безопасно. Такое поведение дает возможность родителям молодых поганок высидеть остальные яйца, ведь птенцы у этих птиц вылупляются в разные сроки.

Пока кто-то из родителей плавает с птенцами, другой в это время ищет пищу. Обычно поганки питаются водными членистоногими или мелкой рыбой. А также часто едят собственные мелкие перышки и скармливают их своим птенцам. Перья образуют в желудке мягкую выстилку, которая время от времени отрыгивается. По одной из версий ученых, таким образом птица защищает свой и желудок птенцов от проглоченных рыбьих костей.

Интересно, что поганки появляются на свет на плавучем гнезде. Родители строят большие, плавающие на поверхности воды гнезда из гниющих растений. А чтобы гнездо не унесло течением, птицы прикрепляют его к тростнику или другим водным растениям.

На видео вы можете увидеть большую поганку, или чомгу (Podiceps cristatus), с птенцами на спине:

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