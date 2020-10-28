Почему у пингвинов походка вразвалку

Пожалуй, самым забавным в пингвинах всегда считался способ их передвижения по земле. Однако ученые выяснили, что переваливаются пингвины с боку на бок во время ходьбы не случайно.

Согласно исследованиям биомехаников, такой способ экономит много энергии, которая в большом количестве тратится животным, например, на теплопередачу в плавниках и ногах. Учитывая, что, двигаясь подобным образом, сложно быстро преодолеть большое расстояние, пингвины зачастую передвигаются по льду, лежа на животе. Некоторые виды пингвинов пересекают так немалое расстояние от моря до места их колонии.

Впрочем, причины некоторых способов передвижения пингвинов по-прежнему остаются загадкой для ученых. Например, способ «плавание дельфином», когда животное во время плавания на короткое время выпрыгивает из воды, как дельфин. Биологи предполагают, что таким образом уменьшается сопротивление течения, или так пингвины пытаются сбить с толку своих врагов.

Ещё более необычно пингвины ведут себя перед тем, как войти в воду. Об этом подробнее здесь.