Полигамные дятлы оказались более плодовитыми, чем их «верные» сородичи

В рамках нового исследования специалистов интересовали особенности брачного поведения этих птиц. Как правило, они живут полигамными группами, объединяющими до семи самцов и до трех самок. Самки откладывают яйца в одно общее гнездо, а затем все члены этой большой семьи принимают участие в насиживании и выкармливании по очереди. Однако уже здесь возникает конкуренция: вместимость гнезда ограничена, и самка выбрасывает некоторые яйца соперниц, чтобы отложить свое яйцо. Итогом становится равномерное распределение генов всех членов группы.

В некоторых случаях также встречаются моногамные пары муравьиных дятлов. Приступая к изучению этих типов поведения, биологи предполагали, что дятлы, выбравшие полигамный путь и вынужденные конкурировать за право спариваться, оставляют после себя меньше потомства по сравнению с моногамными особями, которым не нужно добиваться внимания партнерши.

Наблюдения начались в 1968 году и длились почти четыре десятка лет. В центре внимания было 499 птиц, обитавших в калифорнийском заповеднике Hastings Natural History Reservation. Сбором данных занималось около 150 ученых и стажеров. Исследователи регистрировали потомство каждой птицы, учитывая также их ареал, групповой состав, социальное положение и генетические данные. В результате удалось установить, что полигамные самцы оставляли после себя в 1,5 раза больше потомства по сравнению с их «верными» собратьями! Более того: они на два-три года дольше занимались продолжением рода. Это означает, что им полигамные союзы выгодны.

Для самок цифры оказались другими. В случае, когда две женские особи производили потомство от одного отца, их продуктивность была на сопоставимом уровне с остальными типами пар, но если на одного самца приходилось три самки – каждая из них откладывала в 2,5 раза меньше яиц. Эти данные показывают, что самки не получают никаких преимуществ от коллективного размножения.