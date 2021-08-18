Полигамные дятлы оказались более плодовитыми, чем их «верные» сородичи
Орнитологи из Национального музея естественной истории изучали поведение муравьиного меланерпеса (Melanerpes formicivorus). Эту птицу также называют муравьиным, или желудевым дятлом: в отличие от многих других птиц, он создает своеобразные «кладовые», пряча желуди в стволах деревьев.
В рамках нового исследования специалистов интересовали особенности брачного поведения этих птиц. Как правило, они живут полигамными группами, объединяющими до семи самцов и до трех самок. Самки откладывают яйца в одно общее гнездо, а затем все члены этой большой семьи принимают участие в насиживании и выкармливании по очереди. Однако уже здесь возникает конкуренция: вместимость гнезда ограничена, и самка выбрасывает некоторые яйца соперниц, чтобы отложить свое яйцо. Итогом становится равномерное распределение генов всех членов группы.
В некоторых случаях также встречаются моногамные пары муравьиных дятлов. Приступая к изучению этих типов поведения, биологи предполагали, что дятлы, выбравшие полигамный путь и вынужденные конкурировать за право спариваться, оставляют после себя меньше потомства по сравнению с моногамными особями, которым не нужно добиваться внимания партнерши.
Наблюдения начались в 1968 году и длились почти четыре десятка лет. В центре внимания было 499 птиц, обитавших в калифорнийском заповеднике Hastings Natural History Reservation. Сбором данных занималось около 150 ученых и стажеров. Исследователи регистрировали потомство каждой птицы, учитывая также их ареал, групповой состав, социальное положение и генетические данные. В результате удалось установить, что полигамные самцы оставляли после себя в 1,5 раза больше потомства по сравнению с их «верными» собратьями! Более того: они на два-три года дольше занимались продолжением рода. Это означает, что им полигамные союзы выгодны.
Для самок цифры оказались другими. В случае, когда две женские особи производили потомство от одного отца, их продуктивность была на сопоставимом уровне с остальными типами пар, но если на одного самца приходилось три самки – каждая из них откладывала в 2,5 раза меньше яиц. Эти данные показывают, что самки не получают никаких преимуществ от коллективного размножения.
Совместное разведение потомства, при котором сотрудничают более двух взрослых особей, является широко распространенной репродуктивной стратегией как у позвоночных, так и у беспозвоночных. Энергетические затраты на конкуренцию компенсируются возможностью занять большую территорию, добыть больше пищи и эффективнее обороняться от врагов. Это же оказалось характерным для полигамных групп дятлов: почти все они жили на более плодородной территории. Кроме того, они активно пользовались услугами молодых сородичей, не участвующих в размножении: на создание одной «кладовой» требуется до 30 минут, и эту задачу часто поручают помощникам.
А поскольку для самок на первом месте – забота о своем потомстве, им не нужно вступать в полигамные союзы, где придется тратить силы на конкуренцию. Вероятно, моногамными становятся пары с меньшими амбициями: понимая, что у них будет меньше потомства, чем у крупных групп, они довольствуются скромными территориями, зато ведут сравнительно спокойный образ жизни.
Подводя итоги исследования, орнитологи подчеркивают сложные социальные связи муравьиного меланерпеса. Более глубокое изучение механизмов его поведения позволяет проследить эволюционные пути развития не только брачных ритуалов, но и общих направлений взаимодействия представителей фауны между собой.