Поползень: птица с забавным именем и лихими повадками
Что немаловажно, работы Влада не просто эффектны — почти каждая из них сопровождается занятным рассказом о герое кадра. Сегодня в центре внимания — поползень. Слово Владу!
Поползень не улетает на зимовку в другие края. А значит, вопрос пропитания в холодное время года для птички актуален. Однако это пернатое очень редко голодает. А все благодаря тому, что птичка весьма запаслива и трудолюбива. Подготовку к зимнему сезону она начинает задолго до первых морозов. Семейные парочки без устали всю осень прячут различный корм (зернышки, ягоды, орешки) под корой деревьев и в расщелинах стволов недалеко от собственного гнезда. Свои запасы птица оберегает тщательно, чужаков не любит.
Во время своих осенних и зимних кочевок поползни нередко присоединяются к смешанным стаям синиц, вместе с ними разыскивая корм по лесам и садам. Благодаря своеобразной манере движения поползень избегает конкуренции с товарищами по стайкам — синицами и пищухами. Ползая вниз по стволу, он достает мелких насекомых в основном из трещин коры, открывающихся кверху, в то время как синицы — из открывающихся вбок, а пищухи — вниз.
Каждая особь имеет собственную территорию, которую тщательно охраняет круглый год. Молодежь ищет новые места обитания и расселяется уже к концу лета, но постоянный подбор и закрепление своего участка осуществляется весной. Зимой могут присоединяться к стайкам других птиц (главным образом синиц), однако сами стай не образуют.
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