Поползень: птица с забавным именем и лихими повадками

Поползень не улетает на зимовку в другие края. А значит, вопрос пропитания в холодное время года для птички актуален. Однако это пернатое очень редко голодает. А все благодаря тому, что птичка весьма запаслива и трудолюбива. Подготовку к зимнему сезону она начинает задолго до первых морозов. Семейные парочки без устали всю осень прячут различный корм (зернышки, ягоды, орешки) под корой деревьев и в расщелинах стволов недалеко от собственного гнезда. Свои запасы птица оберегает тщательно, чужаков не любит.