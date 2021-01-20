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Птицы

Поползень: птица с забавным именем и лихими повадками

National Geographic Россия
20 января 2021
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«Потряси, сейчас еще упадет!» Буроголовая гаичка и поползень за обедом.
Фото: Влад Владиленов
Большинство фотографов на Nat-geo.ru специализируются на пейзажной съёмке, но настоящие мастера есть и в других жанрах. Например, тюменец Влад Владиленов посвятил себя съемке птиц, и у него это получается так красиво, что с ним мало кто может соревноваться.

Что немаловажно, работы Влада не просто эффектны — почти каждая из них сопровождается занятным рассказом о герое кадра. Сегодня в центре внимания — поползень. Слово Владу!

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Влад Владиленов

Поползень не улетает на зимовку в другие края. А значит, вопрос пропитания в холодное время года для птички актуален. Однако это пернатое очень редко голодает. А все благодаря тому, что птичка весьма запаслива и трудолюбива. Подготовку к зимнему сезону она начинает задолго до первых морозов. Семейные парочки без устали всю осень прячут различный корм (зернышки, ягоды, орешки) под корой деревьев и в расщелинах стволов недалеко от собственного гнезда. Свои запасы птица оберегает тщательно, чужаков не любит.

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Влад Владиленов

Во время своих осенних и зимних кочевок поползни нередко присоединяются к смешанным стаям синиц, вместе с ними разыскивая корм по лесам и садам. Благодаря своеобразной манере движения поползень избегает конкуренции с товарищами по стайкам — синицами и пищухами. Ползая вниз по стволу, он достает мелких насекомых в основном из трещин коры, открывающихся кверху, в то время как синицы — из открывающихся вбок, а пищухи — вниз.

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Влад Владиленов

Каждая особь имеет собственную территорию, которую тщательно охраняет круглый год. Молодежь ищет новые места обитания и расселяется уже к концу лета, но постоянный подбор и закрепление своего участка осуществляется весной. Зимой могут присоединяться к стайкам других птиц (главным образом синиц), однако сами стай не образуют.

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