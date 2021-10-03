Кеа научили использовать экран смартфона, но они не смогли отличить виртуальный мир от реального
Исследователи научили шестерых кеа (Nestor notabilis) из заповедника дикой природы Уиллоубэнк в Крайстчерче работать с сенсорными экранами. Птицам был предложен ряд задач, которые были либо полностью физическими, либо полностью экранными — либо сочетанием того и другого.
Ученые выяснили, что эти птицы достаточно умны, чтобы пользоваться сенсорными экранами, но не могут отличить реальный мир от виртуального.
Поскольку клювы птиц сделаны из кератина, как человеческие ногти, которые не могут активировать сенсорные экраны, исследователи намазали устройства арахисовым маслом и научили кеа активировать экраны, облизывая их.
Птицам было предложено угадать, в какой из двух коробок находится черный шарик, который перед этим помещался на качели и падал в одну из них. Попугаи быстро и легко научились отслеживать местоположение шарика и выбирать коробку, где он был спрятан, в обмен на еду.
Затем задача была воспроизведена на экране с виртуальными коробками и шаром, а также скомбинирована с участием настоящих коробок и виртуального шарика. Исследователи обнаружили, что кеа ожидают, что настоящая коробка будет содержать виртуальный шар, из чего был сделан вывод — эти птицы считают, что экранное событие продолжается в реальном мире.
Аналогичное исследование когнитивных способностей на людях показало, что 19-месячные малыши могут различать реальный и виртуальный миры и не ожидают, что события будут пересекаться между ними.
Амалия Бастос, кандидат наук из Оклендского университета и первый автор исследования, надеется, что результаты этого эксперимента помогут повысить эффективность программ сохранения кеа, которые находятся под угрозой исчезновения.
«Их трудно содержать в неволе, потому что они очень умны и нуждаются в постоянном развитии для того, чтобы оставаться психически здоровыми. Они очень любопытные и быстро понимают, что проводить время с людьми — это хорошо», — говорит Бастос.