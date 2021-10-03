Кеа научили использовать экран смартфона, но они не смогли отличить виртуальный мир от реального

Исследователи научили шестерых кеа (Nestor notabilis) из заповедника дикой природы Уиллоубэнк в Крайстчерче работать с сенсорными экранами. Птицам был предложен ряд задач, которые были либо полностью физическими, либо полностью экранными — либо сочетанием того и другого.

Ученые выяснили, что эти птицы достаточно умны, чтобы пользоваться сенсорными экранами, но не могут отличить реальный мир от виртуального.

Поскольку клювы птиц сделаны из кератина, как человеческие ногти, которые не могут активировать сенсорные экраны, исследователи намазали устройства арахисовым маслом и научили кеа активировать экраны, облизывая их.

Птицам было предложено угадать, в какой из двух коробок находится черный шарик, который перед этим помещался на качели и падал в одну из них. Попугаи быстро и легко научились отслеживать местоположение шарика и выбирать коробку, где он был спрятан, в обмен на еду.