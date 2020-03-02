Попугаи пристрастились к опиуму и сеют хаос

Фермеры, выращивающие мак для кулинарии, жалуются на неожиданную проблему: к стихийным бедствиям, время от времени влияющим на урожай, добавились птицы — в частности, попугаи.

В Индии существует 44 000 гектаров, где мак растет легально, из них 38 000 находится в штате Мадхья-Прадеш. Его производство вносит существенный вклад в местную экономику. Несколько лет назад дикие попугаи открыли для себя вкус маковых зерен, и теперь огромные полчища птиц разоряют поля. Помимо Мадхья-Прадеш, страдают и другие связанные с производством штаты.

По словам фермеров, попугаи потрошат коробочки мака, что сказывается на объеме урожая. Некоторые даже научились отламывать их и улетать с ними. При этом огромные стаи совершают налеты по 30-40 раз в день.