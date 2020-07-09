Попугай выполнил тест на зрительную память на уровне студентов Гарварда

Исследователи из Гарварда выяснили, как 21 студент из университета и 21 ребенок в возрасте от 6 до 8 лет справятся с усложненной версией игры в наперстки по сравнению с попугаем. Для испытания был выбран серый африканский попугай Жако (Psittacus erithacus) по имени Гриффин.

По условиям теста небольшие разноцветные помпоны накрывались стаканчиками, а затем перетасовывались. По команде ведущего участник должен был показать, под каким стаканчиком находится помпон определенного цвета.

Авторы эксперимента проводили тест с двумя, тремя и четырьмя разноцветными помпонами. Также до четырех раз менялось и положение стаканчиков. Каждый из студентов и Гриффин прошли тест 120 раз, дети — 36 раз.

По результатам упражнения Гриффин показал результат на среднем уровне студентов Гарварда, опередив некоторых из них в 12 из 14 испытаниях. При этом, детей попугай обошел на всех уровнях сложности.