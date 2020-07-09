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Птицы

Попугай выполнил тест на зрительную память на уровне студентов Гарварда

National Geographic Россия
09 июля 2020
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Фото: news.harvard.edu
А в некоторых случаях даже превзошел их.

Исследователи из Гарварда выяснили, как 21 студент из университета и 21 ребенок в возрасте от 6 до 8 лет справятся с усложненной версией игры в наперстки по сравнению с попугаем. Для испытания был выбран серый африканский попугай Жако (Psittacus erithacus) по имени Гриффин.

По условиям теста небольшие разноцветные помпоны накрывались стаканчиками, а затем перетасовывались. По команде ведущего участник должен был показать, под каким стаканчиком находится помпон определенного цвета.

Авторы эксперимента проводили тест с двумя, тремя и четырьмя разноцветными помпонами. Также до четырех раз менялось и положение стаканчиков. Каждый из студентов и Гриффин прошли тест 120 раз, дети — 36 раз.

По результатам упражнения Гриффин показал результат на среднем уровне студентов Гарварда, опередив некоторых из них в 12 из 14 испытаниях. При этом, детей попугай обошел на всех уровнях сложности.

«Только подумайте: серый попугай обыгрывает гарвардских студентов. Это чертовски круто», — Храг Пайлиан, руководитель эксперимента.

«Причина, по которой эти птицы так хорошо справляются с когнитивной задачей, которую мы им даем, заключается в том, что их мозг настолько плотно "напичкан" нейронами, что эта плотность сравнима разве что с плотностью нечеловеческих приматов», — говорит соавтор исследования Ирен Пепперберг.

Авторы эксперимента отмечают, что в двух последних тестах, где было максимальное количество цветов и перемещений стаканчиков, студенты все же получили преимущество над Гриффином, а уровень точности попугая снизился до показателя детей, но не опустился ниже их. Исследователи не смогли определить точную причину такого падения показателей, но они полагают, что это как-то связано с тем, как работает человеческий интеллект.

«Любая операция, которую вы выполняете в уме, происходит в визуальной рабочей памяти. Вы храните информацию из внешнего мира, обдумываете ее, а затем поднимаете для более высокого уровня познания <…> Если мы обнаружим, что другие животные могут выполнять подобные манипуляции, может быть, это поможет нам узнать, что отличает человеческий разум от интеллекта других животных», — отмечает Храг Пайлиан

В целом, результаты исследования намекают на возможное эволюционное происхождение способности манипулировать зрительной памятью. Успех Гриффина предполагает, что она не ограничивается людьми и может быть распространена среди видов, происходящих от общего предка.

Ранее Гриффин уже был участником тестов на когнитивные способности, показав, что его интеллект превосходит интеллект четырехлетнего ребенка. 

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