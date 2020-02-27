Попугай-Дракула: кто он?

В отличие от остальных попугаев, орлиные не переходят, а перепрыгивают с ветки на ветку. Летают они медленно, и в полете похожи на парящего ястреба.

Вид относится к уязвимым: жители острова до сих пор отлавливают этих птиц для употребления в пищу или использования ярких красных перьев для ритуальных нарядов. Торгуют ими и на черном рынке, при этом самки ценятся больше самцов, и по этой причине контрабандисты нередко вырывают характерные для самцов красные перья с головы. Однако содержать их в неволе крайне сложно: орлиные попугаи получают необходимые им для жизни ферменты только из некоторых видов инжира, растущего в Новой Гвинее. После диеты из винограда или груш они быстро начинают болеть, поэтому в зоопарках их держат очень редко.

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