Попугай-Дракула: кто он?

В горных и тропических лесах острова Новая Гвинея обитает удивительный попугай — он носит официальное имя «орлиный» (Psittrichas fulgidus), но из-за его «кровожадной» расцветки его нередко называют попугаем-дракулой.
По большей части попугай — черно-коричневый, но его кроющие перья крыла, надхвостье и средние маховые перья окрашены в ярко-красный цвет. По бокам его голова не имеет перьев — предположительно, эта особенность эволюционно сформировалась для того, чтобы птица не приклеивалась к липким плодам, составляющим ее основной рацион. Из четырех сотен видов попугаевых лишь три не имеют на голове перьев.
Надклювье сильно удлиненное, слегка изогнутое и заостренное — это делает его похожим на грифа и дало английское имя vulturine parrot. Длина тела орлиного попугая — около 50 см, масса — до 680 г. Самцы крупнее самок, и у них есть дополнительные красные перья за глазами.
В отличие от остальных попугаев, орлиные не переходят, а перепрыгивают с ветки на ветку. Летают они медленно, и в полете похожи на парящего ястреба.
Вид относится к уязвимым: жители острова до сих пор отлавливают этих птиц для употребления в пищу или использования ярких красных перьев для ритуальных нарядов. Торгуют ими и на черном рынке, при этом самки ценятся больше самцов, и по этой причине контрабандисты нередко вырывают характерные для самцов красные перья с головы. Однако содержать их в неволе крайне сложно: орлиные попугаи получают необходимые им для жизни ферменты только из некоторых видов инжира, растущего в Новой Гвинее. После диеты из винограда или груш они быстро начинают болеть, поэтому в зоопарках их держат очень редко.
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