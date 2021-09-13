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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Птицы

Попугай-инвалид научился пользоваться инструментами для ухода за собой

National Geographic Россия
13 сентября 2021
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У птицы отсутствует верхняя часть клюва, но это не мешает ей прихорашиваться.

Исследователи сообщили о первом известном случае использования попугаями кеа (Nestor notabilis) инструментов для ухода за собой. Они рассказали о попугае по имени Брюс, который, будучи инвалидом, научился компенсировать недостатки своего тела с помощью камешков — ими он чистит свое оперение.

Семья из Новой Зеландии нашла Брюса в дикой природе в 2013 году с тяжелой травмой — у попугая отсутствует верхняя часть клюва, из-за чего он не может полноценно ухаживать за собой, используя эту часть тела.

Однако Брюс невероятно хорошо приспособился к жизни с этим увечьем. Для ухода за собой он использует различные инструменты, такие как галька, зажимая их между нижней частью клюва и языком.

«Камешки, которые он подбирал, отличались от камешков, поднятых другими кеа, они всегда были определенного размера. Это указывает на намеренный акт: найти способ прихорашиваться без верхней половины клюва», — Амалия Басто, соавтор исследования.

Ученые наблюдали за попугаем в течение девяти дней, обнаруживая все больше доказательств, что действия Брюса были осознанными.

«В более чем 90% случаев, когда Брюс брал камешек, он затем использовал его для прихорашивания; в 95% случаев, когда Брюс ронял камешек, он извлекал этот камешек или заменял его, чтобы возобновить прихорашивание», — говорится в исследовании.

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Брюс зажимает различные предметы между языком и нижней частью клюва
Фото: Amalia Basto
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Примеры инструментов, используемых Брюсом
Фото: Amalia Basto

По словам авторов работы, Брюс выбирал камешки определенного размера для чистки, а не произвольные образцы из имеющихся в его окружении. Ни один другой кеа в его окружении не использовал гальку для ухода за собой.

«Использование индивидуального инструмента в ответ на инвалидность свидетельствует о большой гибкости их интеллекта. Они способны приспосабливаться и гибко решать новые проблемы по мере их появления», — заключает Басто.

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