Попугай-инвалид научился пользоваться инструментами для ухода за собой

Исследователи сообщили о первом известном случае использования попугаями кеа (Nestor notabilis) инструментов для ухода за собой. Они рассказали о попугае по имени Брюс, который, будучи инвалидом, научился компенсировать недостатки своего тела с помощью камешков — ими он чистит свое оперение.
Семья из Новой Зеландии нашла Брюса в дикой природе в 2013 году с тяжелой травмой — у попугая отсутствует верхняя часть клюва, из-за чего он не может полноценно ухаживать за собой, используя эту часть тела.
Однако Брюс невероятно хорошо приспособился к жизни с этим увечьем. Для ухода за собой он использует различные инструменты, такие как галька, зажимая их между нижней частью клюва и языком.
Ученые наблюдали за попугаем в течение девяти дней, обнаруживая все больше доказательств, что действия Брюса были осознанными.
«В более чем 90% случаев, когда Брюс брал камешек, он затем использовал его для прихорашивания; в 95% случаев, когда Брюс ронял камешек, он извлекал этот камешек или заменял его, чтобы возобновить прихорашивание», — говорится в исследовании.
По словам авторов работы, Брюс выбирал камешки определенного размера для чистки, а не произвольные образцы из имеющихся в его окружении. Ни один другой кеа в его окружении не использовал гальку для ухода за собой.
«Использование индивидуального инструмента в ответ на инвалидность свидетельствует о большой гибкости их интеллекта. Они способны приспосабливаться и гибко решать новые проблемы по мере их появления», — заключает Басто.