Попугай-инвалид научился пользоваться инструментами для ухода за собой

Исследователи сообщили о первом известном случае использования попугаями кеа (Nestor notabilis) инструментов для ухода за собой. Они рассказали о попугае по имени Брюс, который, будучи инвалидом, научился компенсировать недостатки своего тела с помощью камешков — ими он чистит свое оперение.

Семья из Новой Зеландии нашла Брюса в дикой природе в 2013 году с тяжелой травмой — у попугая отсутствует верхняя часть клюва, из-за чего он не может полноценно ухаживать за собой, используя эту часть тела.

Однако Брюс невероятно хорошо приспособился к жизни с этим увечьем. Для ухода за собой он использует различные инструменты, такие как галька, зажимая их между нижней частью клюва и языком.