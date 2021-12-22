Потерявшийся пингвиненок ищет маму: трогательное видео

На телеканале BBC Earth выпустили документальный сериал о жизни императорских пингвинов «Snow Chick: A Penguin's Tale» («Снежный птенец: рассказ пингвина»). Сюжетная линия задумана необычно: нам показывают жизнь пингвина в Антарктике глазами маленького птенца с момента вылупления и первых дней жизни. Один из эпизодов посвящен тому, как эти удивительные птицы противостоят суровым антарктическим температурам. Зимой столбик термометра здесь может опускаться до -60 °C и ниже. И когда поднимается буря, малышам с их тонким слоем перьев крайне важно вовремя найти укрытие.

В этом качестве выступают родители птенца – у всех взрослых пингвинов внизу живота есть наседная сумка – складка кожи, под которой могут надежно спрятаться маленькие детеныши. Юный герой этого видео отошел далеко от своей матери и, спотыкаясь, бредет по сугробам. Все его ровесники уже сидят меж лапами своих родителей – оставаться долго на холоде для них равносильно смерти. Сам пингвиненок жалобно пищит в тщетной надежде, что мать услышит его: обычно взрослые пингвины безошибочно распознают голос своих детенышей. В это время мама тоже зовет своего птенца, но и ее крик теряется в завываниях ветра.

Однако это история со счастливым концом – вскоре самке удается найти детеныша, и он тут же целиком зарывается под ее наседную сумку, согреваясь.