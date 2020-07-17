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Птицы

Природоохранная организация спасла селезня, который прожил 3 месяца со стрелой в голове

Михаил Сысоев
17 июля 2020
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Фото: Dobrovolný ekologický spolek — ochrana ptactva Plzen
Животное чудом выжило после выстрела из арбалета.

Добровольное экологическое объединение по защите птиц (DESOP) в чешском городе Пльзень сообщило о спасении селезня, который около трех месяцев прожил со стрелой от арбалета в голове. Птица была ранена неизвестными в апреле. С тех пор сотрудники организации тщетно пытались ее поймать.

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Dobrovolný ekologický spolek — ochrana ptactva Plzen Операция по спасению селезня
«Впервые мы пытались поймать его 20 апреля и с тех пор неоднократно повторяли попытки. Он отлично летает, и уже запомнил нас и нашу машину. В итоге мы добились успеха только сейчас. Мы воспользовались тем, что сейчас птица линяет и не может летать», — Карел Маконь, сотрудник DESOP.

Решающую погоню за птицей устроили на байдарках два активиста из природоохранной организации Ханка и Радек, а Карел дежурил на берегу. Увидев байдарки, селезень скрылся в высокой траве у берега.

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Dobrovolný ekologický spolek — ochrana ptactva Plzen Селезень со стрелой в голове
«Он делал это и раньше. Он мог сидеть в траве часами, пока мы не прекращали попытки поймать его. На этот раз я стоял на берегу с сеткой на длинном шесте <…> у него больше не было возможности сбежать», — Карел Маконь.
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Спасенный селезень в ветеринарной клинике
Фото: Dobrovolný ekologický spolek — ochrana ptactva Plzen
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Рентгеновский снимок стрелы в голове селезня
Фото: Dobrovolný ekologický spolek — ochrana ptactva Plzen

Поскольку охота на животных в черте города запрещена, сотрудники DESOP обратились в полицию, которая занялась поисками злоумышленника, сделавшего выстрел.

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