Природоохранная организация спасла селезня, который прожил 3 месяца со стрелой в голове

Животное чудом выжило после выстрела из арбалета.

Добровольное экологическое объединение по защите птиц ( DESOP ) в чешском городе Пльзень сообщило о спасении селезня, который около трех месяцев прожил со стрелой от арбалета в голове. Птица была ранена неизвестными в апреле. С тех пор сотрудники организации тщетно пытались ее поймать.